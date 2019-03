Store materielle skader etter husbrann i Dusavik

Det er store brannskader i boligen, men ingen personer er skadet, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt fredag ettermiddag.

Brannen ble meldt slukket klokken 16.45.

Før dette hadde røykdykkere var inne i huset for å lete etter folk mens slukningsarbeidet pågikk.

– Vi jobber med slukningsarbeid. Det er meldt at alle beboere er ute, men vi har røykdykkere inne i boligen for en sjekk, sa Bjørn Tollefsen, vaktleder i Rogaland brann og redning IKS, like før klokken 16.30.

Kort tid etterpå meldte politiet at alle beboere var bekreftet ute og uskadet. Det var da ikke fare for spredning til andre hus, men naboer ble bedt om å lukke vinder på grunn av røyk i området.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 16.03.

Kristian Jacobsen

