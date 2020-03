Go-Ahead kutter i rutetilbudet på Jærbanen

Go-Ahead ser seg nødt til å kutte ned på rutetilbudet fra og med førstkommende mandag på grunn av den pågående koronakrisen.

Det blir færre avganger på Jærbanen de kommende ukene. Foto: Jarle Aasland

Det skriver selskapet i en pressemelding lørdag.

Grunnet koronasituasjonen innstiller Go-Ahead flere avganger på Jærbanen fra og med førstkommende mandag 23. mars. Det vil i ukedagene kjøres lørdagsrute med utvidet rushtidsavganger morgen og ettermiddag. Fra og med lørdag 28. mars vil det kjøres søndagsrute på lørdager, står det i meldingen.

Håper på forståelse

– Endringen trer i kraft mandag 23. mars og vil vedvare inntil videre. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette, men håper at de reisende

har forståelse for den situasjon hele det norske samfunn nå befinner seg i, sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin.

Selskapet grunngir innstillingene med en markant nedgang i antall reisende de siste ukene. I tillegg har det vært en økning i sykefraværet samtidig som noe togpersonell også er i karantene.

- Folk lytter til myndighetene og holder seg hjemme. Det fører naturligvis til at det er langt færre reisende. Vi innstiller avgangene i samråd med Jernbanedirektoratet, sier Elgin.

Nye avgangstider

Endringene innebærer at Go-Ahead vil kjøre lørdagsrute på Jærbanen i ukedagene mandag til fredag fra og med mandag 23. mars.

I tillegg vil selskapet kjøre disse avgangene:

Avgang fra Egersund kl. 04:53 med ankomst Stavanger kl. 06:00

Avgang fra Egersund kl. 05:18 med ankomst Stavanger kl. 06:30

Avgang fra Egersund kl. 05:51 med ankomst Stavanger kl. 07:00

Avgang fra Stavanger kl. 04:49 med ankomst Egersund kl. 06:05

Avgang fra Stavanger kl. 05:24 med ankomst Egersund kl. 06:34

Avgang fra Stavanger kl. 06:24 med ankomst Nærbø kl. 07:03

Avgang fra Stavanger kl. 07:24 med ankomst Nærbø kl. 08:06

Avgang fra Nærbø kl. 07:11 med ankomst Stavanger kl. 07:50

Avgang fra Nærbø kl. 08:18 med ankomst Stavanger kl. 09:00

Fra og med lørdag 28. mars vil selskapet kjøre søndagsrute på lørdager. Dette betyr at det kjøres timesavganger mellom Stavanger og Egersund.

Fra Stavanger til Egersund blir første avgang kl 08.54 og siste avgang kl 23.54.

Fra Egersund til Stavanger blir første avgang kl 09.16 og siste avgang kl 23.21.