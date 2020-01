Borgerlig skjebnefellesskap også ved Frp-exit

Selv om Frp skulle gå ut av regjeringen, vil en Solberg-regjering og Frp stadig være avhengig av hverandre for å stable et borgerlig stortingsflertall på beina.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen truet denne uken med å forlate den borgerlige flertallsregjeringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hvis Frp går ut, har det ingen konsekvenser for sammensetningen av Stortinget. Der er det fremdeles borgerlig flertall, sier forsker II Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det mest sannsynlige er at Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister i en mindretallsregjering, og at Venstre og KrF forblir en del av den regjeringen. En slik borgerlig regjering uten Frp har de to partiene ønsket seg, forklarer han til NTB.

Frp-leder Siv Jensen har truet med å forlate regjeringen, etter at norske myndigheter mot Frps vilje nylig bidro til å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes syke sønn fra Syria.

Saken har utløst voldsomme reaksjoner internt, og Frp-ledelsen jobber nå med en liste med krav til de tre øvrige partiene.

Kabinettsspørsmål

Bergh får støtte fra professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det er stor utfordring for det som vil være igjen av Solberg-regjeringen, at den vil være avhengig av støtte fra Frp blant annet til budsjettsaker, som er avhengig av flertall, sier han til NTB.

– Men for Frp vil det være en bedre løsning enn at de bidrar til at Ap og opposisjonspartiene overtar makten, legger han til.

En eventuell mindretallsregjering kan fremprovosere et slikt scenario ved å stille kabinettsspørsmål. Da vil Frp måtte ta stilling til om partiet vil beholde en borgerlig regjering, eller i praksis innsette en regjering som trolig blir ledet av Arbeiderpartiet.

– Det vil ikke bli noen helt enkel situasjon for Frp. En mindretallsregjering med tre partier har det riset bak speilet at den kan stille kabinettsspørsmål, sier Aardal.

Som kjent er det ikke aktuelt med nyvalg i Norge, en løsning som ville vært høyaktuell i mange andre land i en slik situasjon.

Kompromisser

Flere kommentatorer har pekt på at et Frp som sliter på meningsmålingene og gjorde et elendig lokalvalg i fjor høst, vil få en bedre mulighet til å blankpolere sin egen profil utenfor regjering.

– Jeg tror det ville vært lurt for det borgerlige laget, sa leder Magnus Marsdal i venstresidens tankesmie Manifest til NRK fredag.

– De vil få en mulighet til å bygge seg opp, mener VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

Men ekspertene peker på at dette kan bli vanskelig, all den tid man fortsatt må inngå kompromisser med regjeringen som blir igjen.

– Det er veldig lett å se for seg at det blir konflikter igjen mellom KrF og V på den ene siden og Frp på den andre når man skal forhandle igjen, sier Bergh.

Bergh ser på dette aspektet som et argument for at Frp forbli i regjeringen.

Samtidig kommer Frp til å bære med seg at partiet har sittet i regjering i over seks år, noe opposisjonen og mediene konstant vil minne partiet om, påpeker Aardal.

