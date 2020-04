30 smittetilfeller på tre dager på Karmøy, halvparten er barn

Smittevernlege Martin Eikrem meldte i dag om åtte nye positive koronasmittede på Karmøy. Det gjør at 67 personer er bekreftet smittet av Covid-19 i kommunen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Espira Tjøsvoll barnehage i Åkrehamn er en av barnehagene der det er påvist koronasmitte blant barn. Foto: Jan Kåre Ness

Andrea Danielsen Johansen Journalist

De til sammen 30 personene som nylig fikk påvist smitte på Karmøy, er alle en del av samme miljø.

– Først var det en som ble tilfeldig oppdaget hvor vi ikke kunne finne kilden til smitten. Derfor valgte vi å gå målrettet inn for å kartlegge vedkommendes miljø, sier smittevernlege Martin Eikrem.

Eikrem forteller at de har jobbet på spreng fra dette lokale utbruddet ble oppdaget. Noen av de smittede er uten symptomer, mens andre har milde symptomer.

Nærkontakter karantenesatt

Omlag 15 av tilfellene gjelder barn fastslår Eikrem. Noen av barna rakk å dra i barnehagen før utbruddet ble oppdaget. Nå er nærkontaktene i to barnehager i Åkrehamn satt karantene.

– Smitten vi har avdekket tyder på at dette har skjedd før barnehagene hadde åpnet. Nå fortsetter vi kartlegging av det lokale utbruddet og deres miljø. Selv om det er snakk om et stort antall smittede, så har vi god oversikt over oppsporing, sier Eikrem.