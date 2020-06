Så mye kostet den gamle brannstasjonen

Det var kamp om den attraktive tomten til den gamle brannstasjonen langs E39 på Sandved. To år etter salget, er prisen endelig klar.

Norsk Lutherske misjonssamband har betalt 51 millioner kroner for den gamle brannstasjonen. Foto: Pål Christensen

Julie Teresa Olsen Journalist

Det har allerede gått to år siden Norsk Lutherske Misjonssamband (NLM) vant budrunden om den attraktive tomten langs E39, som før huset den gamle brannstasjonen og legevakten i Sandnes.

Men prisen har så langt vært ukjent. Årsaken er at prisen beregnes ut fra utnyttelsesgraden som blir bestemt i reguleringsplanen.

51 millioner kroner

– Den endelige prisen er på 51 millioner kroner. NLM hadde det høyeste budet på 6600 kroner per kvadratmeter. Vi har regnet ut at de skal betale for 7727 kvadratmeter av tomten, forklarer Laila Haugland, daglig leder i Sandnes tomteselskap, som står bak avtalen.

Reguleringsplanen tillater en utnyttelse på til sammen 9200 kvadratmeter, men NLM skal ikke betale for parkeringen som utgjør cirka 118-plasser.

Både The Property Group og Biltema var med blant de fem budgiverne.

– Vi er fornøyd med prisen. Det er dette som er mulig å utnytte av denne tomten, sier Haugland.

Reguleringsplanen ble endelig godkjent i kommunestyret i slutten av mai.

Slik kan den det bli seende ut på tomten til den gamle brannstasjonen. NLM skal blant annet bygge et stort nybygg. Foto: NLM

Misjonssal og butikker

Kjøpesummen på 51 millioner kroner havner rett i kommunekassen.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) jobber med å bygge nytt regionkontor og misjonssal på tomten. Også landets største gjenbruksbutikk skal flytte inn i topp moderne lokaler i den gamle brannstasjonen ved årsskifte. Deretter starter byggingen.

For å finansiere kjøpet, skal NML leie ut deler av eiendommen til butikker. Reguleringsplan åpner for plasskrevende varer, selvbetjent bensinstasjon, ladestasjon og bilvaskesystem.

NML Sandnes med sine 200 medlemmer flytter fra Langgata til den gamle brannstasjonen så fort renoveringen er ferdig.

Også regionkontoret til NLM Sørvest som i dag holder til i Stavanger, blir med på flyttelasset. NLM Sandnes har solgt sine nåværende lokaler i Langgata til Immanuel Baptist Church (IBC) for 14 millioner kroner.