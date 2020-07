FNB slapp unna med en tredel av vanlig straff etter lovbrudd

Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) var ukjent med hvor mye statsstøtte som holdes tilbake, før Aftenbladet informerte ham om det. Foto: Jan Inge Haga

Finnøy og Rennesøy ble en del av Stavanger. Det senket straffen for lovbrudd med to tredeler for Folkeaksjonen nei til mer bompenger Stavanger - selv om partiet ikke hadde lokallag i øykommunene.