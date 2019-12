Alt om Ryfylketunnelen

Her er det du trenger å vite om verdens lengste og dypeste undersjøiske motorvei.

Ryfylketunnelen er gratis til Hundvåg- og Eiganestunnelen åpnes i februar. Da blir det offisiell snorklipping. Foto: Jarle Aasland

Mandag 30. desember starter et åpningsarrangement klokka 11.30 med musikkorps og annen underholdning på Solbakk i Strand. Så skal Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og prosjektleder Gunnar Eiterjord holde taler. Klokka 12 åpner de bommen opp sammen med tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, og trafikken slippes av gårde i retning Stavanger.

Fremst kjører to ungdommer som var med Magnhild på første spadestikk for sju år siden. Deretter følger en kortesje med veteranbiler. Når de første bilene kommer fram til Hundvåg, åpnes bommen der for trafikk i retning Ryfylke.

– Vi forventer trafikkaos både på Solbakk og Hundvåg denne dagen, og ber folk ta hensyn. De som skal kjøre mellom Jørpeland og Tau, bør unngå å kjøre i dette tidsrommet. De må belage seg på kø. Omkjøringsmulighet er via Heia. Alle fotgjengere er til stede, må raskt forflytte seg til terminalbygget på Solbakk når bommen åpnes, slik at det ikke er noen som valser rundt der når trafikken fra Stavanger kommer, sier Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver for Ryfast.

Ryfast-prosjektet er en undersjøisk motorvei med to tunneler, som gir ferjefri forbindelse mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Dette er Norges største veiprosjekt gjennom tidende.

– Man må tåle litt kø en slik stor dag. Det vil være en del av opplevelsen, mener Strand-ordfører Irene Lauvsnes, som håper folk tar med flagg, pynter bilene sine og kjører gjennom Ryfylketunellen.

Hva er Ryfylketunnelen?

Ryfylketunnelen som åpner 30. desember, går mellom Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand kommune. Tunnelen består av to tunnelløp på 14,4 kilometer. På det dypeste er tunnelen 292 meter under havoverflaten.

Første spadestikk ble tatt for sju år siden. Tunnelen ble drevet fra begge ender. Marti IAV har vært entreprenør på Solbakk, hvor byggingen startet i juni 2013. I desember samme år begynte AF Gruppen fra Lunde på Hundvåg. Det var gjennomslag under øya Sør-Hidle i oktober 2017.

Hundvågtunnelen, den andre Ryfast-tunnelen, åpnes i februar. Dette er en 5,7 kilometer lang tunnel med to løp fra Hundvåg, som har avkjøringsramper til Eiganestunnelen og Gamlingen (Mosvatnet). Kruse Smith AS og Risa AS har vært entreprenør og byggingen startet i 2014. Cirka 1 kilometer av tunnelen er felles med Eiganestunnelen.

Hva har utbyggingen kostet?

Prisen for Ryfylketunnelen utgjør om lag to tredeler av Ryfast-prosjektet, som totalt koster cirka 8,1 milliarder kroner. Bompenger skal finansiere nesten 6,5 milliarder kroner av prosjektkostnaden, samt renter på bompengelånet og drifts- og innkrevingskostnader.

Hva blir bomtakstene?

Ryfylketunnelen er gratis fram til Hundvågtunnelen åpner i februar. Takstene i prosjektet er formelt ikke fastsatt før vegdirektoratet har fattet takstvedtak for innkrevingen. Det kan fortsatt komme endringer. Disse rabatterte takstene er foreslått for kjøretøy med gyldig autopass-avtale:

Ryfylketunnelen

Personbil: 112 kroner

Nullutslippskjøretøy: 56 kroner

Tunge kjøretøy: 420 kroner

Passeringstak per måned: 40 passeringer

Hundvågtunnelen

Personbil: 22,40 kroner

Nullutslippskjøretøy: 11,20 kroner

Tunge kjøretøy: 76 kroner

Passeringstak per måned: 75 passeringer

Kjøreturen gjennom hele Ryfast vil dermed koste 134 kroner for vanlig bil, 67 kroner for elbil og 496 kroner for tunge kjøretøy. Takstene skal vurderes på nytt om ett år.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord var en av over 7000 som sprang 21,1 kilometer i Ryfastløpet. Tunnelen er også blitt brukt til gudstjeneste, sykkelritt og restaurant for hotellfrokost. Heretter skal den bare brukes til det som er formålet. Foto: Pål Christensen

Vil disse prisene gi nok inntekter?

Det er helt på grensen, ifølge prognosene. Statens vegvesen advarer om at bare små endringer i trafikk og lånerente skal til før bompengeselskapet ikke klarer å nedbetale sine bompengelån innen 25 år.

Beregningen er imidlertid basert på en del usikre faktorer, blant annet:

3 prosent lånerente fram til og med 2021. Etterpå er det beregnet 0,5 prosentpoeng renteøkning per år fram til renta stabiliserer seg på 5,5 prosent fra 2026.

Årlig trafikkvekst på 2,6 prosent i 2016–21, og 1,3 prosent vekst 2022–29, deretter under 1 prosent.

Andel nullutslippskjøretøy: 10 prosent i Ryfylketunnelen og 20 prosent i Hundvågtunnelen.

Priselastisitet på om lag -0,6, det vil si at trafikken øker med 6 prosent dersom satsene reduseres 10 prosent.

Hva med timesregelen?

Ingen timesregel for Ryfylketunnelen. Det skal bare være felles timesregel mellom Hundvågtunnelen og bommene i Bymiljøpakken. Timesregelen innebærer at alle biler med autopassbrikke bare betaler for den første passeringen når de passerer både Hundvågtunnelen og én eller flere bomstasjoner i Bymiljøpakken innen 1 time.

Timesregelen vil også omfatte passeringer som skjer utelukkende i Hundvågtunnelen. Det vil si at du skal betale én gang om du passerer Hundvågtunnelen flere ganger innen én time, uavhengig om dette kombineres med passeringer i Bymiljøpakken eller ikke. Bymiljøpakken må dekke inntektstapet som Ryfast får som følge av timesregelen.

Er tunnelen billigere enn Høgsfjordferja?

Det varierer. Kjøretøy betaler ut fra vekt i Ryfylketunnelen, etter lengde på Høgsfjordferja. Passasjerer er gratis begge steder.

Elbil er billigst i Ryfylketunnelen (56 kroner med autopass), mens vanlig bil er billigst på ferja (84 kroner med verdikort). I tillegg avhenger kostnaden av om du passerer flere bommer på turen og kjøreavstand fra A til B. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er også reisetid, komfort, samt tid i kø med i beregningen.

Hva blir reisetidene?

For detaljerte reisetider kan du benytte ruteplanleggeren på Finn.no eller andre karttjenester.

Kjøreturen gjennom Ryfylketunnelen tar cirka 10–11 minutter når du holder fartsgrense 80 km/t. Traktorer, mopeder og annen saktegående trafikk har lov å kjøre gjennom tunnelen, men det er forbud mot å gå og sykle.

Reisetiden i Hundvågtunnelen er cirka 5 minutter. Inntil Hundvågtunnelen åpner må Ryfylketrafikken kjøre over Bybrua.

For å avlaste veinettet på Hundvåg og gi pendlerne et fullgod tilbud, vil det gå ekstra hurtigbåt melllom Jørpeland og Stavanger i januar.

Kolumbus starter nye bussruter gjennom Ryfylketunnelen. I rushtidene skal bussene gå hvert kvarter mellom Stavanger og Strandalandet. Det blir halvtimes avganger ellers på dagtid. På kveldstid er det timesavganger. Bussturen tar 45 minutter mellom Byterminalen og Jørpeland kirke. Det er mulig å ta med sykkel på noen bussavganger.

Høgsfjord-ferja fortsetter i privat regi og vil kanalisere en del av Ryfylketrafikken.

Hva skjer med trafikkmønsteret?

Ifølge trafikkprognosene til Statens vegvesen vil det kjøre 4500 kjøretøy per døgn (ÅDT) gjennom Ryfylketunnelen. Dette gir 308 millioner kroner i årlige bominntekter. Det er for lite. For å unngå at bomtakstene må skrus opp, trengs det 4850 kjøretøy per døgn. Dersom den reelle trafikken blir 5450 kjøretøy per døgn, kan prisen settes ned til 100-lappen for vanlig bil med autopass.

16.500 kjøretøy per døgn vil benytte Hundvågtunnelen, ifølge veivesenet. Denne trafikkprognosen er betydelig høyere enn det Stortinget la til grunn (9500 kjøretøy per døgn). Endringen skyldes bommene i Bymiljøpakken. Trafikken over Bybrua reduseres fra 17.000 nå til cirka 7600 kjøretøy per døgn.

