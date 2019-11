Wirak røper et tenningstriks, og Bryne haler innpå Egersund i juletrehøyde

Stavanger 1. desember

10:00 - 18:00: Pepperkakebyen Oljemuseet

16:00 - 19:00: Juletegnekonkurransen Mediegården i Stavanger.

16:15: Frelsesarmeens hornorkester Domkirkeplassen.

16:32: Stavanger Gospel Company

16:50: Rogaland barne- og ungdomsteater

16:53: Kids Alive/PraySing (barnekor)

16:57: Tale ved ordfører Kari Nessa Nordtun

17:00: Tenning av lysene på julegranen

17:01: Allsang

Sandnes 1. desember

16:30 Underholdning og tenning av julegran i Langgaten.

Egersund 1. desember

16:00 Tenning av juletre, sang og tale.

Bryne 1. desember

17:00 Tenning av julegran på Torget, adventstake og underholdning.

Randaberg 1. desember

16:00 - 17:00 Tenning av julegran. Randaberg Musikkorps, Randaberg kulturskole, ordfører Jarle Bø taler og tenner julegrana. Allsang og gange rundt treet

17:00 Lysmessen i kirken

Sola 1. desember

16:40 Fakkeltog fra Solakrossen

17:00 Ordfører Tom Henning Slethei tenner grana.

Slik startet det

Det er rart med tradisjoner. Hvis de bare har vart lenge nok, så tror vi de har vært der alltid. De første sporene til utendørs juletrær finner i Baltikum. I Riga fant bylauget ut at de skulle sette opp et tre. Det skjedde allerede på 1500-tallet. 100 år seinere skjedde det samme i Tyskland, men det er rart med det, ingenting tar liksom skikkelig av før det tar av i USA. Hovedstaden Washington D.C fikk utendørstre i 1891.

I Norge fikk folk selvsagt med seg det som skjedde «over there». Mange hadde slektninger som skrev hjem til gamlelandet og fortalte om alt det nye. Indremisjonen satte opp et tre på Youngstorget, men det tok ikke skikkelig av før Frelsesarmeen kom på banen. I 1919 kom det første offisielle treet opp på Universitetsplassen i Oslo. Her kunne folk komme med pakker til de fattige og her dukket det opp en gryte som det kunne legges penger i. Da var det gjort. Utendørstrær spredde seg som ild i tørt granbar over det ganske land.

Stavanger klokken 16:30

I Stavanger er tenningen et samarbeid med Frelsesarmeen, men i 2019 er det tid for fornying. Arrangementet er nemlig så populært at kommunen bruker samme triks som på rockekonserter. Når ordfører Kari Nessa Nordtun for første gang får æren av å slå på strømbryteren, skjer det både i virkeligheten og på storskjerm.

Stein Andreassen i Stavanger kommune forteller at juletre på Domkirkeplassen i år feirer minst 80 års jubileum. I 1939 bevilget formannskapet penger til tre og elektrisitetsverket bevilget lys og strøm.

– Men det kan selvsagt være mye eldre. Det hadde vært kjekt hvis vi slo Oslo.

Så da ber vi leserne om hjelp. Noen som vet når det første utetreet kom i Stavanger?

– Så vidt vi vet var det Frelsesarmeen og julegryta som gjorde at det kom tre også her, men vi er altså usikre på årstallet, sier Andreassen.

Ellers hører det med til historien at Stavanger i en årrekke har sendt trær ut av byen til byer som Sunderland, Aberdeen og Liverpool.

Et tips er å ta med familien til pepperkakebyen før turen går til Domkirkeplassen. Byen er så fin at den er til å spise opp. Pepperkakebyen står utstilt på Oljemuseet og har åpent alle dager fra første søndag i advent. På turen mellom Domkirkeplassen og Oljemuseet er et annet tips å stikke innom Aftenbladet og den store juletegnekonkurransen. Søndag e den åpen fra 16.00 til 19.00 og ellers i senterets åpningstider fram til nyttår.

Sandnes klokken 16:30

I Sandnes er det en veteran med lysbryteren som skal tenne treet. Det er niende gang for ordfører Stanley Wirak. Han røper et lite triks for oss.

– Jeg gjør alltid som om jeg ikke får det til. Da blir ungene veldig oppmerksomme og blir med og teller ned neste gang, humrer veteranen.

Han er usikker på om de gikk rundt et utetre den gang han var guttunge, men han husker veldig godt da julegatene åpnet.

– Vi kunne stå i timevis og se inn i vinduene på alt det fantastiske de hadde hos Øglend. Jeg husker fiskehandleren som kom kjørende i hest og kjerre og delte ut appelsiner.

Wirak lover at årets tale blir tradisjonell.

– Det er enkelt å få til siden ingen husker hva jeg sa i fjor, humrer han.

Wirak har med seg Sandneskirken i Langgaten. Det blir sang og musikk med Elim Brass, Hana menighet og Gospelkoret Abraham. Det blir ikke salg av nissemenn, men av kakemenn og Sandnesnissen har visst også varslet sin ankomst. Etter at Wirak har fomlet med bryteren, og til slutt fått det til, blir det gang rundt treet.

Egersund klokken 16:00

Egersund nøyde seg i årevis med et pjuskete tre på Torvet. Så kom Julebyen for 15 år siden og forandret alt. Nå påstår egersunderne selv at de har Norges fineste juletre.

– Vi har ikke bare lys, vi har i tillegg pynt på treet. Torsdag gikk seks personer i gang med to lifter for å gjøre treet fint. Det ble hentet i Bjerkreim og er 16 meter høyt. Målet er at stjerna alltid må være høyere enn taket på bygget som rommer Dalane Tingrett, sier Harald Hebnes i Sentrumsforeningen.

Major Ester Danielsdottir van Gooswilligen forteller at det blir « same procedure as last year». Det vil si at det blir ordfører Stangeland, Egersund Musikkorps og Frelsesarmeen som leder gangen rundt treet.

– Jeg vil tippe at tradisjonen kom til Egersund ikke så veldig lenge etter at det tok av i Oslo. Korpset vårt i Egersund er nemlig hele 130 år, sier hun.

Juletreet på Torvet tjuvstarter egentlig litt. Det er en viktig del av Julebyen som åpner torsdag 5. desember klokken 16.00. Julebyen holder åpent to langhelger fra torsdag til og med søndag.

Jørpeland

I år er det kanskje Jørpeland vi skal dra til for den store juletreopplevelsen. Ryfylkeregionen er størst i Norge på juletrær og Jørpeland kaller seg derfor Juletrebyen. De er så gode på dette at de til og med har tjuvstartet på advent. Torsdag ble ikke treet, men trærne, tent. Det er nemlig juletrær over alt på Jørpeland.

– Vi har nok tenkt litt kommersielt når vi la tenningen til torsdag og ikke til søndag, sier juletrebygeneral Kolbjørn Pedersen. Han lover juletreskoger med mellom fem og 18 trær rundt om i byen og han lover skyggetrær på husfasader.

– Vi leker oss litt med begrepet juletre, sier han.

Bryne klokken 17:00

Frode Haugland kalles juletremannen på Bryne. Det er han som er ansvarlig for å finne et perfekt tre.

– Hvor på Jæren fant du treet?

– Vi måtte til Sandnes.

– Hæ? Sandnes?

– Ja, vi fant ikke et tre som var godt nok på Jæren.

– Handler det om vind og at trærne derfor ikke er like fine helt rundt?

– Nei, på ingen måte. Det handler om at treet må stå fritt, ikke i en skog eller for å gi ly for vinden. Det blir derfor til at vi leter i gamle byggefelt. Dette fikk vi av en dame som hadde plantet det sammen med ungene sine for 40 år siden. Det er 15 meter høyt.

Frode Haugland forteller at det er Unge spor som står for arrangementet på Torget, men at kommunen har ansvar for grana. I tillegg til treet, skal det tennes en gigantisk adventstake, men foreløpig bare med ett lys. Stake og tre finner du på Bryne torg.