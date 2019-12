Naboene på Madlamark tapte byggesak i bystyret

Naboer og andre berørte har levert mange protester mot byggeplanene i Jernalderveien. Planforslaget går ut på å rive dagens Coop-butikk og bygge fire lavblokker på opptil fem etasjer med ny butikk og 39 leiligheter. Det skal etableres parkeringsanlegg under bakken og utearealer med benker og lekeplasser. I tillegg legger planforslaget til rette for oppgradering av krysset Jernalderveien/Madlavollveien.

Protestene omhandler manglende trafikksikkerhet for elever ved Madlavoll skole, spesielt når det gjelder vareleveranser til butikken, hensynet til særegen arkitektur i Jan Petersens gate og endret utsikt for enkelte av naboene.

Jarle Aasland

Saken ble diskutert i over en time i Stavanger bystyre mandag, med en rekke av de berørte på galleriet som tilhørere.

Venstre sto hardt på at planforslaget måtte avvises, og at det måtte gås nye runder for å finne bedre løsninger for trafikksituasjonen og ta mer hensyn til naboene.

Sissel Knutsen Hegdal (H) la fram et fellesforslag fra Høyre, Ap og KrF, som et tilleggsforslag til planen: For å bedre trafikksikkerheten for skolens elever, skal det settes begrensninger for hvilke tidspunkt vareleveranser til butikken kan skje. I tillegg skal det settes opp skilt der rygging over fortau forutsetter dirigering fra en medhjelper.

Planforslaget ble vedtatt med stemmene til Høyre, minus Cille Ihle, Frp, FNB, KrF og Ap. Også tilleggsforslaget om bedre trafikksikkerhet ble vedtatt.