Bjarne Undheim kunne vært død om hjelpen hadde kommet seinere

Det sto om minutter for ham selv. Nå må Bjarne Undheim som politiker kjempe for at hans egen kommune ikke legger ned legevakten for Klepp og Time - og flytter den til Sandnes. Han vil kutte ordførerens lønn og sin egen for å skaffe pengene som trengs.