Alle disse fire rådmennene trør til jobb. To av dem har syklet Trondheim-Oslo

De har som jobb å gi råd for tjenestene til snart 70.000 innbyggere i Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Klokken er rundt 07.30. Klepp-rådmann Torild Lende Fjermestad (57), til venstre, Hå-rådmann Anne Berit Berge Ims (53), Gjesdal-rådmann Knut Underbakke (51) og Time-rådmann Trygve Apeland (55) er ikke ute på oppvisningstur. Dette gjør de nesten til daglig. Sykler til jobb. Foto: Geir Sveen

– Ta sykkelen, la bilen stå, er deres nye, felles råd.

Men akkurat det er lett å si for dette firkløveret som nå suser over Jæren. Alle er nemlig superspreke.

Fakta Sykle til jobben Den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen er Norges største og eldste aktivitetskampanje, og ble arrangert for første gang i 1973. Målet er å få flere voksne i aktivitet og velge en aktiv reise til og fra jobb. 43.000 deltok i fjor. Kampanjen ble forsinket på grunn av koronaen, og gjelder fra 19.mai til 30. juni. I perioden kan all aktivitet også på fritiden bli registrert for poeng og premier. I Rogaland er opplegget gratis for innbyggerne Eigersund, Sandnes, Haugesund, Karmøy, Klepp, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Sauda, Sola, Time, Gjesdal, Sokndal og Strand. (Kilde: Bedriftsidretten/sykle til jobben) Les mer

Klokken 07. møttes de i Sandnes, der tre av rådmennene bor. Bare Hå-rådmannen bor i en annen kommune, Sola, og hun kom hjemme fra Tananger for å starte på en felles tur som skal ende opp i hver sin jobb - i et rådhus ute på Jæren og oppe i Gjesdal.

Viser sin egen jobbreise

De er heller ikke ute på en oppvisningstur for pressen for en ny sykle-til jobben- aksjon, som startet tirsdag. De fronter noe de gjør selv, nesten hver dag. De sykler til jobb, i alle fall i sommer-halvåret.

– Prøv selv, er oppfordringen langs den sterkt trafikkerte Fv. 44, på Storhaug.

To tok styrkeprøven

På forhånd har Aftenbladet drevet undersøkende journalistikk og funnet ut av to av rådmennene har syklet Oslo-Trondheim, 54 mil, i et løp, på en dag. Torild Lende Fjermestad i Klepp klarte det på 19 timer og 16 minutt - og da med kun fire pauser hver på to minutter.

– Det er ti år siden jeg syklet det løpet, smiler Lende Fjermestad. Men hun gjennomførte løpet fem år på rad.

Rådmannen i Klepp Torild Lende Fjermestad fører an når følget forlater Sandnes på den gamle grensebrua på Skjæveland. Foto: Geir Sveen

Nå nøyer 57-åringen seg med å sykle eller gå fra Sandnes til Klepp hver dag, ni kilometer en vei. Hun hører en lydbok underveis, og de dagene hun går, tar hun annen transport hjem.

– Da jeg syklet litt aktivt var det i lag med Team Jæren, en gruppe som gjorde ting i lag. Det ga en flott lagfølelse. Nå bruker jeg jobbturene til å tømme hodet og for å få trim og rekreasjon, sier Lende Fjermestad.

– Det ble bare en gang

Også Gjesdal-rådmann Knut Underbakke har syklet Trondheim-Oslo.

– Det var bare en gang, poengterer Underbakke som «bare var på kosetur» og klarte bragden på 23 timer og 59 minutter.

51-åringen vil helst snakke ned egen sykkelinnsats, men har tatt Nordsjørittet 15 ganger, og nå sykler han nesten hver dag de 16 kilometerne fra Sandnes til Gjesdal. Har funnet ut at det med dusjing på kommunehuset ikke tar mer tid enn å kjøre bil.

Vanligvis sykler Knut Underbakke fra Sandnes til Gjesdal. Men her koser han seg på nye sykkelstier ved Øksnevad vgs, på en dag der han tikker inn 61 kilometer før han når rådhuset på Ålgård. Foto: Geir Sveen

– Og nå blir det sykling til ny jobb i Sola?

– Det må det bli, det er bare halvparten så langt, men jeg har jo ikke fått ny jobb, er bare innstilt, påpeker Knut Underbakke som kanskje kan bli ny kommunedirektør i Sola.

Kom inn med havbrisen

På veien kan han da kanskje hilse blidt på Anne Berit Berge Ims. Rådmannen i Hå har funnet ut at hennes ideelle jobb-tur er å sykle hjemme fra havna i Tananger og til Sandnes for å så å parkere sykkelen og ta toget til Varhaug. Det gir 18 kilometer hver vei, og, ikke minst, trim før og etter jobb. Dermed legger 53-åringen også et godt grunnlag for eventuelt nye Nordsjøritt, hun har gjennomført to til nå. Denne dagen startet hun hjemmefra før kl. 06, men ser helst sprekere ut enn de andre tre når hun passerer Storhaug.

Time-rådmanen vet ikke helt hvilket mål han skal sette seg i år for den nye sykle-til jobben-aksjonen. Men i fjor prøvde han å sykle to ganger i uken de 18 kilometerne hjemme fra Vågen i Sandnes til rådhuset. Det samme kan lett bli målet også i år. Han bruker landeveissykkel og følger som i dag Fv. 44, ikke den idylliske turvegen langs Frøylandsvatnet.

Hva med dobbeltsporet?

– Men hvis alle gjør som dere, vil det da bli grunnlag for et nytt dobbeltspor?

– Vi håper først og fremst at folk lar være å bruke bil, men vi heier fortsatt for fullt på dobbeltsporet, understreker Trygve Apeland, før han og kollegene fortsetter ferden mot Jæren. Knut Underbakke blir med på hele runden og regner med at han får 61 kilometer når han svinger inn på rådhuset i Gjesdal.