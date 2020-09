Mandag åpner svømmeanlegg i Stavanger for publikum

Alle svømmeanleggene i Stavanger, unntatt Tasta og Finnøy, åpner mandag for publikumssvømming. Man må fortsatt reservere tidspunkt, men reserveringen blir enklere enn før.

Kvernevik svømmehall og de fleste andre kommunale svømmeanlegg i Stavanger åpner for publikumssvømming mandag 7. september. Foto: Fredrik Refvem

Den vellykkede gjenåpningen av Gamlingen og Stavanger svømmehall gjør at svømmeanleggene rundt om i kommunen åpner for publikumssvømming den 7. september. Reservasjonssystemet som har blitt brukt til å booke svømmetid i sommer videreføres, og det er nå mulig å reservere svømmetid på sidene til de spesifikke kommunedelshallene.

Reservasjon og betaling

Rennesøyhallen vil ikke ha et eget reservasjonssystem, fordi det ikke er kompatibelt med bookinger. Derfor vil det fortsatt være mulig å dra til Rennesøyhallen uten forhåndsreservasjon. For å tilrettelegge for at alle som besøker hallen kan opprettholde en meters avstand, vil det likevel være et tak på hvor mange mennesker som kan være i anlegget samtidig, og alle som bader må registrere seg med navn og kontaktinfo for en eventuell smitteoppsporing.

Tasta og Finnøy fortsatt stengt

Prøveprosjektet Gratis svømming for 1–5 klasse er derimot satt på vent til covid-19 situasjonen er over.

Svømmehallene på Tasta og Finnøy vil fortsatt være stengt for publikum på grunn av rehabilitering og vedlikeholdsarbeid. Likevel vil brukerne av Åpent tilbud kunne bruke varmtvannsbassenget i Tasta svømmehall.

Ny informasjon kommer når arbeidene er klare.