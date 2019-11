Søkkrik forretningsadvokat skattet mest i Ryfylke

Den suksessrike forretningsadvokaten Erling Ueland har skattet 73,3 millioner kroner til Finnøy kommune fra 2010 og 2018. Ved siste skatteoppgjør står Ueland oppført med 75,2 millioner kroner i formue, 26,6 millioner kroner i inntekt og 10 millioner i skatt. Han er også er en av advokatene som tjener mest.

Erling Ueland og kona bygde et herskapelig gårdshus i 2007. Eiendommen på Bandaberg har 45 rom fordelt på tre etasjer. Det er 11 rom i kjelleren, 24 rom i hovedetasjen og 10 rom på loftet. Bruttoarealet er på 931 kvadratmeter.

Ueland er partner i Schjødt AS, hvor han har jobbet siden 1998. Han er spesialisert innen fusjoner og oppkjøp, børs og verdipapirrett, restrukturering og insolvens. Ifølge opplysninger fra Brønnøysundregistrene eier Ueland aksjeselskapet Isolde AS, som har indirekte eierskap i 10 selskaper. Han er også med i Salt Value AS, «vennefondet» til investoren Harald Espedal.

Etter at ekteparet flyttet til Ombo, har de bygd to store sauhus, som skal ha plass til 1000 dyr. De driver med tidligslakting og ekstra foring. Den store eiendommen på 2500 dekar er utvidet gjennom kjøp av to nabobruk, og strekker seg opp mot Bandåsen - som blir Stavangers høyeste fjell når Finnøy innlemmes ved årsskiftet. Det dyrka arealet er tredoblet siden overtakelsen. For tiden bygger familien et stort parkanlegg med tennisbane.

Ueland er i slekt med den legendariske stortingsmannen Ole Gabriel Ueland, som en av de mest sentrale nasjonale politikerne fra 1830-årene. Frem til begynnelsen av 1850-årene ledet han det som ble kalt bondeopposisjonen på Stortinget. Selv har advokaten vært formann i den lokale 17. mai-komiteen.

De andre store skatteyterne i dagens åtte Ryfylke-kommuner er May Stangeland Baardsen i Sauda (9,6 millioner). Hun er datter til Trygve Stangeland som grunnla Stangeland Maskin AS. I Rennesøy bidrar utbygger Cato Østerhus (7,6 millioner) mest til fellesskapet. I Strand skatter mølleeier Gunnar Tørres Nordbø mest (3,1 millioner), i Hjelmeland konsernsjef i Grieg Seafood Andreas Kvame (2 millioner), i Suldal Per Arne Fisketjøn (1,45 millioner) som eier Suldalsbussen, mens ingen skatter over millionen i Forsand og Kvitsøy.