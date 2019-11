Vil beholde Ålgård-Hove og Smiene-Harestad i Bymiljøpakken

De lokale partene i byvekstforhandlingen ønsker å beholde E39-prosjektene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad i Bymiljøpakken. De mener det er for tidlig å ta stilling til overføring av de to E39-prosjektene til Nye Veier AS.