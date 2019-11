Ikea kan tape 280 millioner kroner – saksøker kommunen og Vegvesenet

– Ikea håper selvsagt at en i stedet for ett år i retten, kan bruke kreftene på å vurdere Ikea sitt alternativ til reguleringsplan. Dersom de ikke gjør det, har vi bedt retten vurdere gyldigheten av eksisterende reguleringsvedtaket samt ekspropriasjonsvedtaket, sier advokat Toralf Haver i Haver Advokatfirma AS, som representerer Ikea.

Aftenbladet har tidligere skrevet et par saker om at Statens vegvesen har vedtatt å ekspropriere en god del av Ikea sitt parkeringsareal på Forus til byggingen av sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger.

En såkalt S-bru skal krysse E39 Motorveien og lande på Ikeas område. Her skal sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes føres under den kryssende Løwenstrasse og komme ut bak Aftenbladets tidligere trykkeri (se detaljkartet).

I tillegg skal en sykkelvei føres inn langs Løwenstrasse på Ikeas areal og dukke under ferdselsåra i ny tunnel omtrent der dagens undergang er. Det er særlig tilførselen til tunnel nummer to som tar parkeringsplasser og opprører Ikea.

Kan miste halvparten av parkeringsplassene

Nå har Ikea, ved advokat Toralf Haver, stevnet Sandnes kommune og Statens vegvesen for retten, på grunn av det de mener er flere saksbehandlingsfeil. De vil at kommunen og Statens vegvesen skal se på saken på nytt, og be dem om å vurdere løsninger som Ikea og Norconsult har utarbeidet. Opprinnelig var det et annet trasévalg for sykkelstamveien.

– Vi vil be Statens vegvesen og Sandnes kommune om å vurdere det gamle trasévalget, med noen små endringer, opp mot at Ikea taper parkeringsplasser. Dette forslaget er billigere og like bra, mener Haver.

Ikea har i dag 593 parkeringsplasser til kunder. Parkeringsarealet er underdimensjonert i forhold til dagens behov. Advokat Toralf Haver mener at Ikea med gjennomføring av reguleringsplanen vil miste rundt 263 av disse parkeringsplassene, noe som innebærer at dagens parkeringsareal vil bli redusert med rundt 45 prosent i en periode på rundt to og et halvt år.

Viktor Klippen

I tillegg vil rundt 64 av parkeringsplassene gå varig tapt.

– For en virksomhet som Ikea, som allerede har for få parkeringsplasser, vil tap av kundeparkering få betydelige økonomiske konsekvenser, mener Haver.

Kan tape 280 millioner kroner

Allerede i dag blir parkeringsplassene fylt opp i for eksempel helgene. Tap av parkeringsplasser vil bety tapt omsetning for hver parkeringsplass vil ifølge av en utarbeidet oversikt, bety at det samlede økonomiske tapet for Ikea, vil være i overkant av 280 millioner kroner, skriver Haver i stevningen.

Haver påpeker også at tapet av parkeringsplassene vil medføre en reell fare for tap av arbeidsplasser ved varehuset.

Det var i bystyret den 18. juni 2018 at politikerne i Sandnes vedtok å endre reguleringsplanen for Løwenstrasse på strekningen Vassbotn-Forussletta. En del av denne strekningen ligger på eiendommen til Ikea.

Ikea må ved en gjennomføring av reguleringsplanen (den valgte trase) avstå cirka 3500 kvadratmeter av eiendommen. I tillegg blir cirka 7200 kvadratmeter av eiendommens parkeringsareal båndlagt i anleggsperioden, som er anslått til å vare i to og et halvt år.

Det kommer frem av stevningen at vedtaket gjort i bystyret bygger på delvis uriktige og delvis mangelfulle grunnlag. Haver mener at bystyrets medlemmer uriktig la til grunn at Ikea hadde besluttet å flytte sin virksomhet, og de ble ikke i saksfremlegget gjort oppmerksomme på at Ikea hadde protestert mot planforslaget.

Haver mener også at bystyrets vedtak var i strid med overordnet kommunedelplan, og mener derfor at bystyrets planvedtak inneholder mangler som kan ha påvirket vedtakets innhold, og vil derfor at reguleringsplanen sies ugyldig.

Sandnes kommune: - Vedtakene er gyldige

Dette er Sandnes kommune uenig i.

– Vi har ikke fått utarbeidet noe svar på stevningen, men mener i utgangspunktet at de vedtakene og planene som er utarbeidet i denne saken er gyldig, sier kommuneadvokat Rune Kanne.

Ikea kjøpte i 2006 en tomt i Stavanger kommune av Forus Næringspark, med planer om å flytte dagens varehus til denne tomten. Ikea har enda ikke tatt noen beslutning om å investere i nytt varehus på tomten, selv om reguleringsplan er vedtatt av Stavanger bystyre, og Ikea mener derfor at de må ta høyde for at de derfor kanskje blir værende hvor de er i dag i overskuelig fremtid.