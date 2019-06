18-åring dømt til elleve års forvaring for Varhaug-drapet

Mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk, skriver VG.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Ifølge VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 da drapet fant sted, kun den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Norge.

Det er allerede berammet ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen fra tingretten vil bli anket av en av partene. En av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken.

– Ikke over ennå

Familien til Sunnivas bistandsadvokat, Harald Øglænd, sier at familien isolert sett syns at 11 år med sju års forvaring er en kort straff for å ha drept datteren deres på en såpass brutal måte.

– Men så vet vi at forvaringsordningen gjør at en forvaring kan bli lenger enn sju år, sier Øglænd.

Øglænd forklarer at foreldrene hele veien har tenkt at tiltalte er tilregnelig, og er enig i at forvaring er rette reaksjon for den tiltalte 18-åringen. Forsvarerne til den tiltalte er uenig i dette, og det er ifølge Øglænd trolig ikke over ennå.

– Det er 14 dagers ankefrist, så nå er det bare å vente. Når påstanden fra forsvarer er at den tiltalte anser seg selv som utilregnelig, er det et stort sprik her. Familien hadde håpet at dette var punktum, men de kan nok ikke senke skuldrene enda, sier han.

Registrerer at retten er enig

Det har foreløpig ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen.

Aktor i saken, statsadvokat Nina Grande, er på ferie og er utilgjengelig for kommentar.

1. statsadvokat Asbjørn Eritsland sier til Aftenbladet at han registrerer at retten er enig med påtalemyndigheten i at forvaring er rett reaksjon i denne saken.



Fakta: Varhaug-drapet Søndag kveld 29. juli gikk 13 år gamle Sunniva Ødegård fra Varhaug på Jæren i Rogaland hjem, etter å ha vært på besøk hos en kamerat. På veien snakket hun i telefonen med sin 14 år gamle kjæreste, men omtrent 22.30 ble forbindelsen brutt, ifølge kjærestens mor.

Da datteren ikke kom hjem til avtalt tid klokka 23, gikk Ødegårds far ut for å lete etter henne.

Ute i nabolaget traff faren en politipatrulje som allerede var på Varhaug for å undersøke en melding om innbrudd i Trekløveret barnehage i samme område. Patruljen ble med i letingen etter 13-åringen. Også flere andre hjalp til med å lete.

Klokken 3.10 natt til mandag ble Ødegård funnet på gangstien mellom nabolaget i Åvegen, hvor hun selv bodde, og jernbanelinjen som går tvers gjennom Varhaug. Funnstedet ligger bare om lag 150 meter fra huset.

Funn på åstedet gjorde at politiet betraktet dødsfallet som mistenkelig og mest sannsynlig et drap. Full drapsetterforskning, med bistand fra Kripos, ble startet samme natt.

Var tilregnelig

En stor del av den 37 sider lange dommen fra Jæren tingrett omhandlet spørsmålet om drapsmannen var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet.

Flere fagpersoner har vurdert tiltalte etter at han ble pågrepet. De to sakkyndige i saken fulgte også rettssaken. Her fastholdt de to at tiltalte ikke var psykotisk i strafferettslig forstand på gjerningstidspunktet, og at han hadde en mindre sterk bevissthetsforstyrrelse. Denne mente de sakkyndige at var rusutløst.

Rusutløst psykose er etter norsk strafferett ikke straffriende.

«Retten har funnet bevisvurderingen vanskelig. Det ulike medisinske vurderingene er basert på klinisk skjønn, som innebærer usikkerhetsmomenter, både når det gjelder observasjonsgrunnlaget og bedømmelse av dette», skiver tingrettsdommer Gunn Elin Lode i dommen.

«Retten har funnet med tilstrekkelig grad av sikkerhet at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet og at hans psykosesymptom da var en følge av selvforskyldt rus».

Videre i dommen står det at retten har lagt betydelig vekt på at de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner samsvarer med vurderingene fra et observasjonsteam som fulgte tiltalte.