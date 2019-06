Politiet bevæpnet seg etter melding om brann på Fløysvik

Brannvesenet rykket lørdag morgen ut de rykker ut på melding om en brann ved Fløysvik i Sandnes.

- Det har vært røykutvikling i en bolig og garasje på Fløysvik. Vi har hatt røykdykkere inne og konstatert at det ikke er personer inne i huset, opplyser vaktleder i brannvesenet John Helle til Aftenbladet.

Politiet fikk melding om at det var et mulig våpen inne i dette huset, og bevæpnet seg. Det ble imidlertid kjapt klart at det ikke var folk i huset, så de avvæpnet seg.

– Vi bar våpen for å sikre brannmannskapet som var i innsats, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til Aftenbladet.

Brannvesenet skal ha kontroll på røykutviklingen, men vet foreløpig ikke hvordan det startet.

Garasjen skal ha fått en del brannskader, i tillegg til en god del røyk i huset som er tilknyttet garasjen. Det pågår nå utlufting på stedet.