– Dette er den største rørleggerkontrakten vi har hatt noen gang, og jeg vil tro at det er en av de største i bransjen i årene som har vært og årene som kommer. Det er ikke hver dag det bygges et så stort prosjekt, sier daglig leder Gaute Bergeland i Roxel Tekniske.

Bygging av nytt sykehus på Ullandhaug kommer ikke bare pasienter og ansatte til gode. Det sikrer også er rekke lokale arbeidsplasser. Stangeland Maskin er allerede i gang med å sprenge ut tomten og opparbeide infrastruktur, og byggegropen blir klar for betongarbeid i sommer.

500–600 arbeidsplasser

– Som byggherre har vi lagt opp til en entreprisestrategi som sikrer at selskaper i Rogaland kan by på kontrakter. Det betyr at vi er ute med vel 80 entrepriser i smått og stort. Det viser seg at lokale tilbydere er konkurransedyktige, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Så langt er 22 av rundt 80 kontrakter tildelt, og kontraktene utgjør et beløp på 2,5 milliarder. Første byggetrinn skal stå klart i 2023 og har en kostnadsramme på 8,4 milliarder.

– Det vi vet er at prosjektet sørger for arbeid hos de som vinner kontraktene. Når vi ser på tallene de oppgir, blir det hittil mellom 500 og 600 arbeidsplasser som er direkte hos våre samarbeidspartnere. Ringvirkningene kommer i tillegg, vi vet jo at det er mange underleverandører som også er på banen, sier Kari Gro Johanson.

Flere ansatte

Roxel Tekniske skal levere rør for 130 millioner kroner, og anslår at kontrakten sikrer mellom 30 og 40 arbeidsplasser inkludert prosjektledelse, håndverkere og lærlinger. På sikt vil det også føre til flere ansatte.

Totalt har selskapet 80–90 ansatte ved hovedkontoret i Stavanger. Kontrakten med nye SUS utgjør mer enn en tredjedel av omsetningen til selskapet, som var på 340 millioner i fjor.

Selskapet leverer vanligvis totalteknisk entreprise for elektro, rør, ventilasjon og automasjon og står for både prosjektering og installasjon. Det betyr at selskapet har hatt større kontrakter tidligere. Men da er det snakk om flere fag.

Nå handler det bare om å gjøre rørleggerjobben for byggene C-D-E. Nye SUS er ferdig prosjektert av andre, men planlegging og optimalisering av rørarbeidet går i gang umiddelbart etter påske.

– Utføringen av arbeidet blir nok ikke før i slutten av året og starten av neste år, og hovedtrykket vil nok være i 2020 og 202, sier Bergeland.

Selv om det er første gangen selskapet er med på å bygge et sykehus, er det ikke helt ulikt å bygge et hotell.

– Et nytt sykehus i dag er nesten som et hotell med mange enkeltrom, og rørleggerarbeidet er stort sett det samme, men det er litt strengere krav i enkelte soner på et sykehus, sier Bergeland.

Selskapet har tidligere jobbet med mange ulike prosjekter innen bygg og anlegg slik som nye Atlantic Hotel, utbygging av kjøpesenteret Kvadrat, skoler, leiligheter og næringsbygg. Roxel Tekniske har også stått for en stor andel av elektroinstallasjoner i Ryfast-prosjektet.

- Vi syns det er flott at selskaper som har bred kompetanse fra andre bransjer, som olje og gass, hotellbygg og leveranser til tunnelprosjektet Ryfast også konkurrerer om å vinne kontrakter med SUS2023. Vi tror Roxel har et dyktig team som vil styrke vårt prosjekt, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.