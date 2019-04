Cabincruiser brant i Gandsfjorden

Klokka 13.23 fikk Rogaland brann og redning melding om kraftig røykutvikling og flammer fra en fritidsbåt i Gandsfjorden.

Mannskaper fra Stangeland stasjon rykket ut.

– De er på vei, og har også rekvirert brannbåt fra Stavanger, sa vaktleder Svein Nesse til Aftenbladet klokka 13.30.

En tipser tok denne videoen av brannen:

Brannvesenet ble ikke varslet fra båten, men fra vitner.

Cabincruiseren sto i brann rett ut av Breivika litt nord for Dale, opplyser operatør Tor Stensland hos Rogaland brann og redning.

– I Gandsfjorden så vi plutselig voldsom røykutvikling fra fritidsbåten, som var ganske langt unna. Vi varslet Kystradioen Sør via VHF, og fikk vite at vi var de første som meldte fra, sier Georg Gaard, som er på seiltur med tre andre.

De så at det var mange båter som kretset rundt cabincruiseren, og valgte derfor å holde seg på avstand.

Fryktet gassflasker

– Vi tenkte også at det antakelig var gassflasker om bord i den brennende båten og var redde for eksplosjon. Ikke lenge etter fikk vi vite fra forbipasserende at vedkommende som befant seg om bord hadde kommet seg ut og over i en annen båt.

Gaard og familien fortsatte seilasen i finværet, men hadde fått seg en støkk.

– Derfor gikk vi gjennom alle sikkerhetsrutinene og sjekket alt utstyret. Dette så skikkelig skremmende ut.

Klokka 13.50 opplyser brannvakten at personen som befant seg om bord i båten har kommet seg ut og over i en annen båt. Mannen skal ha forlatt cabincruiseren i en tilhørende jolle, og senere blitt plukket opp av en annen båt.

– Eieren, som var alene om bord, ble plukket opp av en annen båt. Personen er uskadet. Brannbåt og redningsskøyte assisterer på stedet, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge klokka 14.

– Lukk vinduer og dører

Rogaland Brann og Redning oppfordret på Twitter hytteeiere og beboere rundt Gandsfjorden om å holde vinduer og dører lukket etter den kraftige røykutviklingen fra båtbrannen.

Ifølge redningsleder Nils-Ole Sunde i Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) brant det kraftig fra motoren i cabincruiseren.

Fritidsbåten sank i Gandsfjorden litt før klokken 14.30, ifølge brannvesenet.

