Faren reddet i Hunnedalen: – Plutselig dukket alle disse menneskene opp og ville hjelpe. Jeg kjenner dem ikke, men så bryr de seg sånn

Reidar Nielsen (foran i midten) takket hjelpemannskapet som fikk ham hjem igjen. Fra venstre Svein Hodne, Ivar Nøttestad, Ludvig Sande, Anne Karin Nielsen, Øystein Dahle og Helge Dyrøy. Foto: Pål Christensen

REDNINGSAKSJON: Anne Karen Nielsens far, Reidar, gikk seg vill i fjellet. Da oppdaget hun noe hun ikke visste eksisterte: Et helt nettverk av folk som strømmet til for å hjelpe.