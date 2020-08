Nytt testsenter på flyplassen åpner sannsynligvis neste uke

Et nytt senter for testing av koronasmitte åpner på Stavanger lufthavn, Sola, neste uke hvis alt går som planlagt. – Det er viktig å komme i gang, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

Tom Henning Slethei (Frp), ordfører i Sola, sier de kar begynt å kartlegge og planlegge det nye testsenteret på flyplassen. Foto: Pål Christensen

De som kommer til Norge fra gule og røde land, får tilbud om å teste seg gratis. Det etableres testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Høie nevnte i talen sin at en av kommunene som hadde sagt ja til dette var Sola.

Dette bekrefter Sola-ordfører Tom Henning Slethei. Han forteller at kommunen fikk en forespørsel om en mulig etablering forrige fredag, og at de sa ja til anmodningen mandag.

Vil ha hjelp fra nabokommunene

Staten skal dekke kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, ifølge Høie.

Men Slethei sier at han likevel ber nabokommunene, som også vil dra nytte av dette senteret til å bidra inn med personell og ressurser.

– Sola kommune har sent en generell anmodning om bistand. Siden vi er en liten kommune, er det helt naturlig at vi samarbeider. Hvis de mot formodning ikke skulle si ja til dette, kommer vi likevel til å ta ansvar, for i krisesituasjoner stiller man bare opp.

– Det er faglige diskusjoner om dette er den beste måten å målrette ressurser på. Men så lenge vi er i denne situasjonen vi er i nå, er det bare å rette seg etter det myndighetene vil.

Planlegging i gang

Slethei forteller at karleggingen og planleggingen av testsenteret er i gang, men at det er flere ting som må være på plass før det kan åpne, som personvernhensyn og helsepersonell. Og så venter de på retningslinjer og mandat fra direktoratet.

– Derfor er vi ikke i stand til å etablere dette før uti neste uke en gang, sier han.

– Men det er viktig å komme i gang, sånn at vi er klare dersom smitten øker så mye at myndighetene innfører pålegg for testing.

Foreløpig er ikke dette noe som kommer til å skje. All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

En av 149 testet seg

Da Bergen lufthavn, Flesland, åpnet det første testsenteret for koronasmitte i landet på søndag, var det bare en av 149 passasjerer på flyet som kom fra Amsterdam som ville la seg teste.

Overlege Bjarte Nore, som arbeider på teststasjonen, sa da til Bergensavisen at han var skuffet over at så få testet seg. Han mener testingen kom som en overraskelse på mange, men at flere vil teste seg når de blir bevisste på tilbudet.

Sola-ordføreren mener også at når dette tilbudet blir mer innarbeidet, vil det nok være flere som tester seg.

– Men så lenge dette er frivillig, tenker jeg at rundt 50 prosent kommer til å la seg teste. Men jeg håper at folk med symptomer tester seg, og at folk som kommer fra røde land har en lavere terskel for å teste seg, sier Slethei.