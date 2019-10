Pelsoppgjøret havner i Jæren tingrett

Like før ferien vedtok Stortinget forbud mot pelsdyrhold i Norge. Deretter sendte regjeringen ut forslag til kompensasjon for de om lag 200 pelsdyrbøndene i Norge som må avvikle driften.

Fakta: Tre viktige datoer 10. januar 2017: Etter lang diskusjon vedtar Stortinget at regjeringen skal legge til grunn en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. 14. januar 2018: Høyre, Frp og Venstre legger fram Jeløya-plattformen, der det blant annet heter: Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. 1. juli 2019: Stortinget vedtar et forbud mot hold av pelsdyr. Loven trer i kraft samme dag. Alle pelsdyroppdrettere som drev pelsdyr 15. januar 2018 får lov til å holde pelsdyr fram til 1. februar 2025.

Taus minister

1. oktober var siste frist for å kommentere tilbudet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ønsker foreløpig ikke å si noe til høringsuttalelsene som har kommet inn.

– Olaug Bollestad følger høringssaken tett. Siden høringsfristen er i dag (tirsdag, red.anm.) vil det være for tidlig for Bollestad å kommentere uttalelsene, skriver pressevakt Heidi Riise i en e-post fra departementet.

Frp raser mot «tull» om pelsdyr fra egen regjering

– Gale

– Staten er vanskelig å slåss mot. Men dette tilbudet er så gale at jeg er nødt til å gjøre noe, sier Martin Hove.

Klepp-bonden startet med pelsdyr for seks år siden. Han trengte flere bein å stå på i tillegg til kyr og kylling.

Han investerte 12 millioner kroner i nytt minkhus, inventar og mink. I tillegg la han ned betydelig egeninnsats. Mye tømmerarbeid og murerarbeid gjorde han selv.

– Jeg la ned flere tusen arbeidstimer, verdt flere millioner kroner. Nå risikerer jeg å ikke få en krone i kompensasjon for dette arbeidet, sier Martin Hove.

To ulike takster anslår verdien på pelsdyrfarmen hans til mellom 12 og 13 millioner kroner.

Med regjeringens forslag til kompensasjon vil han få 2–3 millioner kroner for gården. Regjeringen legger til grunn bokført verdi på gården, og ikke markedsverdi.

Nå står det 4600 kvadratmeter store minkhus tomt. Det er plass til over 20.000 dyr. Han venter at prisen på pels skal øke.

– Et årskull med mink koster over 3 millioner kroner i fôr. Banken gir ikke lenger kreditt på grunn av politikernes vedtak, og jeg tar ikke sjansen på å drive fram et kull med dagens priser på pels, sier Hove.

– Bollestad (KrF) ruinerer 200 familier i pelsdyrholdsaken

Ingen alternativer

Rettssaken mot Staten er berammet til Jæren tingrett i mai neste år.

– Hva vil du oppnå ved å stevne Staten?

– Jeg krever full erstatning for gården. Forslaget fra regjeringen er så horribelt at det kan ikke bli stående.

Han understreker at et oppgjør ikke handler om å sitte igjen med størst mulig gevinst på gården.

– All erstatning vil gå til å betale gjeld. Uten full erstatning blir jeg gjeldsslave, sier han.

– Hvorfor ikke legge om driften på gården og dermed sikre videre livsgrunnlag?

– Det er ikke mulig å få til alternativ drift. Vi kan ikke melke mer enn vi gjør og vi har ikke lov til å gå i gang med annen kraftfôrkrevende virksomhet. Konsesjonskrav og reguleringsplaner gir strenge føringer for hvilke aktiviteter vi kan drive på gården, sier Hove.

Han mener erstatningen burde vært klar før politikerne vedtok forbudet.

– Selvfølgelig. Politikerne vet ikke hva de stemte på. De har all grunn til å føle seg lurt, sier Hove.

Kristian Jacobsen

Kristian Jacobsen

Advokat Sigurd Klomsæt mener Martin Hove har krav på full erstatning i henhold til Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

«Stortingets vedtak – med lov – vil medføre tap i fremtidige og nåværende inntekter. Saksøkers eiendom, som driftsbygninger, driftstilbehør og driftsløsøret vil være verdiløst. Saksøker vil påføres betydelig økonomisk tap», heter det i stevningen.

Hove og Klomsæt sier at de om nødvendig vil ta saken til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

– Det må ikke være sånn at en bonde har maga­sjau resten av uka etter at Mattil­synet har vært på besøk

Regjeringsadvokaten mener at kravet må avlås fordi Hove ikke har lidt noe tap som skal erstattes.

«Det vil gi lite mening for saksøker å be retten utmåle erstatning for «tapt eiendom» når det påståtte eiendomstapet hevdes å ligge langt inn i framtiden. (...) Tilsvarende gjelder kravet om tapte næringsinntekter», skriver Regjeringsadvokaten i tilsvaret til stevningen.

Dersom Jæren tingrett velger å realitetsbehandle kravene, vil Staten bestride disse.

«Det er ikke redegjort for hvorfor ikke saksøker kan utnytte sin arbeidskapasitet på alternative måter», heter det blant annet i tilsvaret.