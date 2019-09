18.30 er det klart for den store valgdebatten i Stavanger

Debatten arrangeres av Kåkå kverulantkatedralen, i samarbeid med Folken og Aftenbladet.

– Dette er den eneste store valgdebatten i Stavanger. Her kommer alle toppene, og vi vil stille alle de generelle politiske spørsmålene som vil være viktige for velgerne i Stavanger. Dette er en ypperlig sjanse til å oppsummere valgkampen, og en mulighet for velgerne til å få svar på det de eventuelt lurer på, sier Trond Birkedal til Aftenbladet.

Elin Stueland

Han vil lede debatten sammen med Aftenbladets Harald Birkevold.

– Folken har vært utsolgt lenge, så her blir det stemning, sier Birkevold.

– Vi håper å kunne stille noen av spørsmålene politikerne ikke alltid ønsker å svare på i en valgkamp, som hva valgløftene deres koster. Vi vil også prøve å borre litt i samarbeidskonstellasjoner etter valget. Vi vet at det allerede har vært noen sonderinger mellom partiene, sier Birkevold.

I tillegg til en runde om samarbeid mellom partiene, blir det også dueller mellom Eirik Faret Sakariassen (SV) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp) om fattige familier, i tillegg til en duell mellom Kari Nessa Nordtun (Ap) og John Peter Hernes (H) om kommersielle aktører i kommunen.

Folkemøtet starter klokken 18.30 og blir sendt direkte på Aftenbladet.no.