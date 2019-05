Vegvesenet skulle lagt fram forslag til ny E 39 for lenge siden, men et aller annet gjør at det drøyer. Selv om de tydelig har signalisert at de går for det som kalles R 1, som er omtrent den traseene de gikk for opprinnelig før andre forslag kom på bordet, så har de stadige utsettelsene fått spenningsnivået til å stige.

– Vi vet ikke hvorfor de venter, men hvis vi skal spekulere, kan det godt være at det foregår en drakamp mellom departementene. Det er heller ikke utenkelig at det alternativet som ble presentert som mest samfunnsøkonomisk (R 1), kanskje likevel ikke er mest samfunnsøkonomisk når andre setter seg til å regne. Men dette vet vi altså ikke, sier næringspolitisk leder, Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavangerregionen og legger til. - Det er jo besynderlig at de ikke har klart å få ut forslaget sitt. De bør komme opp med noen veldig gode grunner for denne utsettelsen.

Eigestad

Han er krystallklar på at næringsforeningen ønsker R 2. Her er de på linje med Eigersund. Ordfører Odd Stangeland har i overtydelige ordlag fortalt vegvesenet hva kommunen ønsker. R 2 er nærmere byen og nærmere de store industriområdene på Eigerøy. I tillegg vil R 2 havne rett ved den nye næringsparken på Eigestad.

Eigersund sliter med å støtte næringsforeningen. Hvis kommunen vedtar bompenger før de vet hvor veien kommer, spiller de samtidig bort sitt eneste pressmiddel. Alle kommunene langs nye E 39 må nemlig si ja til bompenger. Den strategien er ikke næringsforeningen enig i.

– Vi frykter to ting: Den ene er at veien blir ytterligere forsinket. Den andre er at vi får alle de andre kommunene mot oss. Vi trenger venner framover. Hvis vi stikker kjepper i hjulene for E 39, så kan de andre kommunene straffe oss med å gå mot dobbeltspor fram til Egersund, sier leder i ressursgruppe Dalane, Geir Sølve Hebnes Sleveland, i næringsforeningen i Stavangerregionen.

Vedtak nå

Kravet fra næringsforeningen er derfor at Eigersund kommune vedtar ja til bompenger uansett hvor veien måtte havne.

– Det viktigste er å komme i gang. Vi ber derfor kommunen om at de fatter et vedtak før sommerferien, sier Sleveland.

Aud Torunn Tronerud leder næringsforeningen i Dalane. Hun ber politikerne se til Agder. Der er det fremdrift. Kommunene samarbeider og det er tydelig for alle som kjører på E 39 at veien går framover. I Rogaland er det stille.

– Vi er alt for dårlige på samarbeid. Jeg støtter Harald Minge som sa på et møte i Egersund at den største trusselen vi står overfor i regionene, er dårlig samarbeid.

Kort og rask

Grunnen til at næringsforeningen er på hugget i denne saken, handler om fremtiden for næringslivet. Hun frykter at investeringer og nyetableringer skal stanse opp.

– Når næringslivet skal betjene markedene nedover i Europa og på Østlandet, er det korteste og raskeste vei som er avgjørende, sier hun.

I et opprop til politikerne i Eigersund kommune sier næringsforeningen rett ut at et vedtak mot bompengefinansiering er å anse «som et vedtak mot ny E 39.»

Nei

Rådmannen i Eigersund støtter ikke næringsforeningen. Hun skriver i en uttalelse:

«Rådmannen vurderer det som svært uheldig at sak om bompengeopplegg (...) kommer før kommunedelplan for ny E39 er vedtatt og valg av trase er gjort. Rådmannnen vurdere det som viktig at en bør først få vedtatt kommunedelplanen for ny E39 før en tar stilling til bompengenivå.»

Bak disse ordene ligger det at Eigersund vil vite hvilken vei som kommer før de sier ja til bompenger.