Ryfastløpet: Fortsatt god plass i barneløpet

For mens både halvmaraton og rulleskiløp er stengt for påmelding nå, er det fortsatt plass til mange flere i barneløpet. Påmelding er mulig både via ryfastløpet.no og ved å møte opp på Scandic hotell ved Stavanger Forum mellom klokka 17 og 19 fredag.

Fra Stavanger starter det kilometerlange barneløpet fra Kiellandsmyra/«gamle» Gamlingen i Stavanger (same stad som halvmaraton). Løperne løper inn i Hundvågtunnelen, snur og løper tilbake til samme sted. Starten er klokka 11.

Barneløpet i Strand starter på Solbakk. Løypen går ned i det ene løpet av Ryfylketunnelen, og opp igjen. 600 meter av løypen her i tunnel, og 400 meter i friluft. Her er starten klokka 12.00.