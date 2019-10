Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

Go- Ahead og svenske SJ kan kun innkassere millionbonusen om alt går på skinner det første driftsdøgnet. Det kommer fram av avtalene som selskapene har inngått med Jernbanedirektoratet, melder NRK.

– Det er komplisert og dyrt å etablere helt nytt jernbaneselskap. Bonusen kommer godt med og er ikke noe som gjør at vi kommer til å gå i pluss. Men da skal ikke vi være skyld i noe avvik, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead.

Britiske Go Ahead fikk i fjor høst kontrakten om å drive Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år fra 15. desember 2019. Svenske SJ skal drifte trafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen fra juni 2020.

Hos svenske SJ Norge er ledelsen fornøyd med bonusordningen.

– Jeg synes det er klokt å gi oss en slik bonus. Det er svært kostbart å starte opp med jernbanedrift, og vi har enorme utgifter for å komme i gang på 12 måneder, sier administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge.

– Hele jernbanereformen handler om å få mer tog for pengene. Denne oppstartsbonusen skal være en drahjelp for at alt skal gå på skinner når selskapene overtar driften fra Vy, sier direktør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

I tillegg til oppstartsbonus kan både Go Ahead og SJ Norge få flere titalls millioner årlig i bonus dersom de scorer høyt på kundetilfredshet og får økt trafikk.