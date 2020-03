Hva vil du se i dette bildet? Matproduserende dyr eller asfalt?

Denne tomme rammen ble i helgen satt opp som en liten protest mot de gigantiske planene som kan snu opp ned på området bak Kvernaland.

Et områder på over 6000 dekar - nesten like mye som hele Forusområdet i dag - er i spill når regionen prøver å lande et nytt næringsområde for Facebook, Google eller andre store aktører som trenger mye kraft. Bonde Kirsten Kverneland står bak installasjonen. Foto: Privat

Planen var egentlig å samle bygda til et demonstrasjonstog til Brekkekenuten, det populære turområdet som kan være i fare hvis Time går videre med reguleringen av det nye området for kraftintensiv industri.

– Men i disse koronatider, ble det litt vanskelig, skriver aksjonskomiteen «Vern Kvernaland» i en e-post til Aftenbladet.

Demonstrasjonen ble varslet allerede på trappa etter folkemøtet 10. mars. Da hadde store aktører som Lyse As og Smedvig-eide Green Mountain holdt solide presentasjoner som viste hvorfor verden vil lande på lille Kalberg. I potten kan det ligge opp til 10.000 nye arbeidsplassser.

Fakta Bakgrunn 11. februar i år startet Statnett byggingen av regionens nye strømbase, Fagrafjell transformatorstasjon på Kalberg. Bare stasjonen med sikring krever en hel jærgård, eller 207 dekar. Den skal sørge for lys og varme til hele Nord-Jæren. Samme dag startet byggingen av en ny 67 kilometer lang motorvei for strøm fra Lysebotn til Kalberg. I tillegg kommer kraft fra Tonstad og Bjerkreim, slik at stasjonen blir sikret med tre linjer, hvis det skulle oppstå problemer. Smedvig-eide Green Mountain er en av aktørene som ønsker å bygge sitt fjerde datasenter i Norge på Kalberg, og har allerede tegnet et anlegg for en kunde som trenger 20.000 kvadratmeter. Lyse deltar i byggingen av en ny 700 kilometer lang fiberkabel mellom Rennesøy og Newcastle, som blir en del av et større fibernettverk, Euroconnect-1, som igjen kobler Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg – og som kan knyttes mot et kommende datasenter på Kalberg. Derfor har Time startet en regulering som kan åpne for at store internasjonale aktører velger å lande nettopp på Jæren, der de kan få kort vei til nok strøm. Les mer

Like stort som Forus

Det ble sterkt understreket fra både selskapene og kommunen at det ikke er aktuelt å bruke hele 6000 dekar, slik det blir framstilt. Hele Forus-området i Sola, Stavanger og Sandnes er på 6500 dekar.

Men 6071 dekar – like mye areal som 855 fotballbaner – ligger inne «for vurdering som aktuelle for en omregulering» i de foreløpige planene.

Det var det Senterpartiets gruppeleder i Time, Bjarne Undheim, varslet om her i Aftenbladet. Han sitter som fast møtende varerepresentant i styringsgruppen for den nye planen. Seinere har både kommune og utbyggere slått fast at noen områder kan egne seg, andre kan tas ut. Og at behovet kan bli 2000–3000 dekar.

Bygda mobiliserer

Det har ikke roet folk i bygda.

– Vi er mange som nå ønsker å stoppe planene, melder aksjonsgruppa.

Den består av grunneiere, folk som er oppvokst på plassen, innflyttere og andre som mener at bygda vil bli ødelagt dersom den gigantiske utbyggingen blir realisert. Arbeidet blir koordinert av Kirsten Kverneland, Trine Selvikvåg, Øystein Nereng, Anne Frøyland Grødem, Sven Åsland, Maren Homnes Oddane, Aud Søyland Kristensen, Tor Ingve Frøyland, Stein Eirik Heskestad, Elisabeth Søyland og Henriette Hestvaag.

De koordinerer arbeidet for å verne Kvernaland: Kirsten Kverneland, øverst til venstre, Trine Selvikvåg, Øystein Nereng, Anne Frøyland Grødem, Sven Åsland, Maren Homnes Oddane, Aud Søyland Kristensen, Tor Ingve Frøyland, Stein Eirik Heskestad, Elisabeth Søyland og Henriette Hestvaag. Foto: Privat

Siden de ikke kunne samle folk fysisk, har de opprettet en egen nettside www. vernkverneland.com og siden «Vern Kvernaland» på Facebook. Dette ble gjort fredag kveld og i løpet av helgen har aksjonen fått nesten 800 likere.

Bondens bilde

I helgen satte også Kirsten Kverneland opp en tom billedramme hjemme på sin egen gård, med denne teksten:

«I denne ramma ser du eit landskap som vart til under isen for veldig lenge sidan. Matjorda som er det øvste laget av jorda, har det teke naturen 200 år på å skapa. Landskapet blir nytta til å produsera mat, vera biotop for fuglar og ville dyr og kan og nyttast av deg som turgåar. No er 6000 mål (100 gongar av den kjelva som er føre deg her) i fare for å verta lagd under asfalt og betong til eit datalagringssenter. Kva ynskjer du å sjå i denne ramma i framtida? Matproduserande jord, dyr og eit fantastisk landskap eller asfalt, betong og monsterbygg."

Kan vedtas i år

Installasjonen kom opp nå, siden Time kommunestyre tirsdag kveld skal fatte sitt første vedtak om utbyggingen. Da vil politikerne rett nok trolig bare bevilge 750.000 kroner til en konsekvens utredning om samfunnsnytte og ulemper ved en utbygging. Formannskapet sa ja, men et mindretall anket saken inn slik at det også blir en ny runde i kommunestyret. Dette møtet skulle holdes i Storstove på Bryne slik at politikerne fikk større avstand til hverandre, men blir nå arrangert som et nettmøte.

Når det gjelder planen for et nytt næringsområde - lite eller stort - kan den bli lagt ut på høring før sommeren og vedtatt før jul.