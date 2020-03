Heidi Wolden blir ny toppsjef i Norled

Styret i Norled har tilsatt Heidi Wolden (50) som ny administrerende direktør i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled.

Wolden kommer fra stillingen som konsernsjef i entreprenør- og boligselskapet Kruse Smith.

- Vi er svært fornøyde med at Heidi Wolden har takket ja til å lede selskapet og vi ønsker henne velkommen til Norled. Med nye, finansielt sterke eiere har Heidi de egenskapene vi leter etter i en leder for å videreutvikle selskapet i tråd med våre forretnings- og investeringsplaner, og sikre at Norled forblir i førersetet på det grønne skiftet innen ferje- og hurtigbåtsektoren, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Norled i en pressemelding.

- Jeg er både svært glad og ydmyk til at jeg nå får muligheten til å lede et pioner-selskap for det grønne skiftet innen maritim næring. Norled satser betydelig på en grønn transformasjon innen ferje- og hurtigbåtnæringen, og jeg ser virkelig frem til å kunne bidra inn i den ønskelige, og nødvendige omstillingen, sier Heidi Wolden.

Norled ble i fjor sommer ble solgt fra DSD, det Stavangerske Dampskibsselskab til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. Norleds tidligere administrerende direktør Ingvald Løyning er også konsernsjef i DSD, og inntil nylig hadde han begge posisjonene parallelt.