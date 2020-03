Høie holder virusmøte med næringslivet tirsdag

Helseministeren inviterer tirsdag norsk næringsliv til et møte for å finne ut om bedriftene har utstyr myndighetene har behov for i kampen mot koronaviruset.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) inviterer tirsdag norsk næringsliv til et møte om utbruddet av koronavirus i Norge. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– En stor bekymring for oss er knyttet til tilgang på utstyr og materiell. Derfor har jeg invitert næringslivet til et møte på tirsdag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

– De skal i forkant av møtet forberede seg på om de har medlemsbedrifter som har utstyr vi har behov for, som kan produsere utstyr vi har behov for eller som har og kan tilby løsninger vi som myndigheter ikke har sett, sier Høie.

Fakta om koronaviruset:

Viruset sprer seg stadig, og følgende tilfeller og dødsfall var registrert i de hardest rammede landene på ettermiddagen 1. mars.

* Kina: 79.824 tilfeller og 2.870 dødsfall

* Hongkong: 94 tilfeller, 2 dødsfall

* Macao: 10 tilfeller

* Sør-Korea: 3.736 tilfeller og 20 dødsfall

* Italia: 1.128 tilfeller og 29 dødsfall

* Iran: 978 tilfeller og 54 dødsfall

* Japan: 951 tilfeller, inkludert 705 på et cruiseskip i Yokohama. 12 dødsfall

* Singapore: 106 tilfeller

* Frankrike: 100 tilfeller, 2 dødsfall

* Spania: 71 tilfeller

* Tyskland: 66 tilfeller

* USA: 62 tilfeller og 1 dødsfall

* Kuwait: 45 tilfeller

* Thailand: 42 tilfeller og 2 dødsfall

* Taiwan: 40 tilfeller, 1 dødsfall

* Bahrain: 38 tilfeller

* Storbritannia: 35 tilfeller og 1 dødsfall

* Malaysia: 29 tilfeller

* Australia: 23 tilfeller

* De forente arabiske emirater: 21 tilfeller

* Canada: 20 tilfeller

* Norge: 17 tilfeller

* Vietnam: 16 tilfeller

* Irak: 13 tilfeller

* Sverige: 13 tilfeller

* Færre enn ti tilfeller er dessuten registrert i en rekke land, blant annet Danmark og Finland.

(Kilde: WHO, AP)