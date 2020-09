Tre nye benker i Stavanger

I august oppfordret Stavanger kommune innbyggerne sine til å komme med gode innspill til plassering av nye benker. Onsdag var den første benken på plass i Muségata.

Her kan du ta deg en velfortjent pause, oppfordrer kommunen. Foto: Stavanger kommune

De to andre benkene kommer opp på Kyrkjøy og Vassøy, opplyser Inger Hanne Vikshåland, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune.

Utplasseringen av de nye benkene er en del av Mobilitetsuka, som har til hensikt å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning.

Her er benken som er plassert i Muségata. På benken sitter Bente Molde Husebø, som foreslo å plassere benken her, og mannen hennes Ingve Knutsvik. Foto: Stavanger kommune

– Vi oppfordrer alle til å la bilene sine stå litt oftere i denne uken og teste alternativ transport. Tema for Mobilitetsuka 2020 er «Bærekraftig mobilitet for alle». Det vil si at alle skal ha rett til å kunne bevege seg rundt på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne. Og her er benker et viktig element i bybildet. Eldre og folk som har en funksjonsnedsettelse kan få seg en pust i bakken på vei til butikken eller hjem, melder Stavanger kommune.