Krever at vgs-elevene får komme tilbake på skolen - kan skje allerede fra tirsdag eller onsdag

Lærerne krever at videregående skole-elevene får komme tilbake på skolen, tross busstreik. Trolig er alle elevene tilbake på skolen innen onsdag, i beste fall allerede tirsdag.

Ungdomskortet er en av årsakene til at 60 prosent av elevene på videregående skoler i Rogaland kjører buss hver dag. Det utgjør 10.000 elever hver dag. Nå er bussene i streik. Bildet er elever fra Kongsgård i 2018. Foto: Jonas Haarr Friestad

– Norge er på gult nivå i forhold til koronasmitte. Det betyr åpne skoler, sier Leif Johannes Omland i Norsk Lektorlag.

Omland er lektor ved St. Olav videregående skole i Stavanger og er dundrende uenig med arbeidsgiveren sin, Rogaland fylkeskommune, som har sendt alle elevene hjem til digital skole på grunn av busstreiken.

Fredag skrev han leserinnlegg i Aftenbladet der han og kollega Marianne Hogsnes-Rødland krever at elevene får lov til å komme tilbake.

– I Trøndelag og Vestland fylke er det også busstreik. Der er skolene åpne og vgs-elevene er på skolen, sier Omland.

Flertallet kommer seg fram

Han ser ingen grunn til at det skulle være vanskeligere for elever i Rogaland å komme seg til skolen enn det er for elever i Trøndelag eller på Vestland.

– De fleste bor i byområder. De aller fleste kan sykle eller gå til skolen. Mange kan ta tog og mange kan samkjøre i bil, sier Omland.

Hjemmeskole er ikke bra

Omland fra Lektorlaget minner om at de negative konsekvensene ved digital undervisning fra i vår var såpass store og entydige at fylkeskommunen bør strekke seg langt for å unngå det.

– Både av hensyn til elevene, og for lærerne bær skolene holdes åpne.

– Kvaliteten på undervisningen er bedre og det er pålagt merarbeid for lærerne å drive hjemmeskole, sier Omland.

Kan komme tilbake snart

Det er fylkeskommunen som driver de offentlig eide videregående skolene i Rogaland. Mandag satt Omland i drøftingsmøte med fylkesutdanningsdirektør Joar Loland fra Rogaland fylkeskommune om hvordan saken skal løses for elevene og lærerne.

Det er ikke utelukket at elevene kan få komme på skolen allerede tirsdag, men hvis meldingen kommer sent mandag kveld, kan dette bli praktisk vanskelig i forhold til varsling. Skolene vil sende SMS til alle elevene.

Det vil bli lagt til rette digitalt for elever som ikke kommer seg til skolen på grunn av streiken.

Fylkesutfanningsdirektør Joar Loland da han besøkte russen på Gand vgs ved en tidligere anledning, før koronasmitten satte begrensninger. Foto: Pål Christensen

Joar Loland vedgår at det gikk litt fort før helgen og at lovfestet drøftingsmøte med lærerne ikke ble gjennomført før hjemmeskole ble bestemt mandag.

Lærere diskuterte åpning

Mandag ettermiddag var lærere og arbeidsgiver enige om retningslinjene videre, men mandag kveld gjenstod noen detaljer. Slik Aftenbladet forstår det, kan det bli skole allerede tirsdag, eller onsdag.

Joar Loland i fylkeskommunen minner om at 60 prosent av elevene reiser daglig med buss. Årsaken er det gunstige ungdomskortet som fylket tilbyr. Det betyr at 10.000 elever reiser med buss daglig til skolen.

Men det er noen unntak der skolen åpenbart er en nærskole, slik som Åkrahamn og Sauda videregående skoler har begge ordinær undervisning.

Lisa Olsson (til venstre) og Rebekka Hagen (til høyre) begynte på Sandnes videregående skole i høst. Foto: Jon Ingemundsen

Usolidarisk av skolene

Omland, som til daglig er lektor ved St Olav videregående skole, mener det også står til stryk fra fylkeskommunen av lojalitet til den pågående konflikten.

«I stedet for å gi elevene våre tid til å erfare og reflektere over vår bejublede frontfagsmodell og en grundig relasjonell forståelse for partssamarbeidet, så sender man dem heller tilbake til teams-undervisning fra senga,» skriver Omland og Hogsnes-Rødland i leserinnlegget.

Leder i Fellesforbundet, Morten Larsen, organiserer en del av bussjåførene som er i streik. Han ser at saken har to sider:

– For bussjåførenes del er denne ordningen grei for å unngå tvungen lønnsnemd. Særlig når vi har situasjonen med Covid 19-smitte. Men jeg forstår godt at lærerne er sinte på fylkeskommunen som bare har pålagt lærerne å drive hjemmeundervisning uten å drøfte dette med dem først.

– Drøftingsplikten er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO, sier Morten Larsen i Fellesforbundet.