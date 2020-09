Fire parti står på avtalen som gir ny ordfører tirsdag

Alt taler for at Høyres gruppeleder Andreas Vollsund (34) blir valgt til ny ordfører i Time etter Reinert Kverneland (69) som på grunn av egen helse har søkt om fritak for alle politiske verv.

Etter ni år som ordfører i Time, trekker Reinert Kverneland seg tilbake og får trolig overlate jobben til partiets gruppeleder Andreas Vollsund. Den nye ordføreren skal velges av kommunestyret på tirsdag. Foto: Geir Sveen

Ordførervalget skjer tirsdag kveld på et kommunestyremøte som etter planen skal ledes av varaordfører Petter Lorentz Stabel (Frp).

Der skal politikerne først godkjenne søknaden fra dagens ordfører om fritak fra alle hans verv. Del to av samme sak er at Gretha Braut Nese (H) rykker opp fra vara til fast medlem av kommunestyret. Braut Nese er forøvrig lillesøster til den tidligere Klepp-ordføreren Ane Mari Braut Nese.

Deretter skal ny ordfører formelt velges.

Men de fire partiene som utgjør dagens posisjon - Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre - står på avtalen som ble inngått etter valgkvelden i fjor.

Det bekrefter alle gruppelederne i de fire partiene til Aftenbladet.

Dette er avtalen

Den skriftlige avtalen sier blant annet at Høyre som største parti skal ha ordføreren og at Frp skal ha varaordføreren.

– Har vi inngått en avtale, står vi på den. Det er mitt prinsipp, svarer Petter Lorentz Stabel (Frp).

– Det skjer ikke noe dramatisk tirsdag. Vi har en avtale om at det største partiet skal ha ordføreren, sier Sverre Risa (KrF).

– For Time venstre er en avtale en avtale, sier Bjarte Solheim (V).

Venstre kan vippe valget

Venstre har bare en representant i Time kommunestyre, men denne stemmen kan teoretisk være nok til å snu ordførervalget, hvis Venstre hadde skiftet blokk. Styrkeforholdet mellom posisjon og opposisjon er 14–13. Da blir de to uavhengige representantene som meldte seg ut av Ap og en fra MDG regnet inn i mindretallet. MDG har hele tiden sagt at de er blokkuavhengig, de støtter de sakene som er best for miljøet.

Mange har merket seg at Venstre i store saker, som datasenter, har stemt sammen med de rød-grønne. Det var Bjarte Solheim (V) som på siste formannskap foreslo at kommunen skulle ta ut areal for kraftkrevende industri/datasenter på Kalberg. Forslaget fikk støtte SV og Sp, og falt med fire mot fem stemmer.

– Jeg opplever at MDG, SV og vi i Venstre er en miljøblokk i Time. Ja, vi har en del sammenfallende syn, sier Bjarte Solberg.

Men Venstre har ikke tenkt å skifte side. Partiet er godt fornøyd med samarbeidet med de andre partiene i posisjon. Den skriftlige avtalen er også en garanti for en av Venstres kjernesaker, at kommunen slutter med praksisen om å ta barnetrygd fra de som får sosialhjelp. Avtalen har også gitt Venstre plass i formannskapet.

Ingen synlig motkandidat

Fredag er det heller ingen ting som tyder på at opposisjonen samler støtte for en motkandidat i ordførervalget.

Bjarne Undheim, gruppeleder for Sp, kommunens nest største parti med fem i kommunestyret, tviler på at han selv vil bli foreslått som ordfører.

Jone Edland, gruppeleder for Ap, mener ordførervalget ble avgjort ved valget i fjor, og vil bli overrasket hvis det på tirsdag skulle bli et skifte.

John Torger Hetland Salte, MDGs representant i kommunestyret, sier at de ikke har tenkt å foreslå noen motkandidat.

Bare SV holder kortene litt tett til brystet.

– Vi kommer ikke til å stemme på Høyre. Så får vi ellers se hva som skjer tirsdag, sier gruppeleder Ingrid Fiskaa.

Men etter all sannsynlighet blir Andreas Vollsund ny ordfører i jærkommunen. Høyres gruppeleder leder lokal utvikling og har vært kommunestyre-representant i fem år. 34-åringen jobber som inspektør på Bryne skule.