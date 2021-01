– Hadde Bymiljøpakken vært en bedrift, kunne den søkt kompensasjon fra staten for inntektsbortfallet i bomringen

Kornonapandmien fremholdes som en viktig del av årsaken til en inntektssvikt på 50 millioner kroner i bomringen. Flere medlemmer i styringsgruppen for Bymiljøpakken uttrykker bekymring for utviklingen.

Færre biler gjennom bomringen gir også mindre penger til utbygging av veier og satsing på kollektivtiltak. Foto: Pål Christensen

Bom-inntektene fra bilistene i bomringen på Nord-Jæren falt kraftig etter koronanedstengningen av samfunnet i mars i fjor.

De første 11 månedene av 2020 var bompengeinntektene på Nord-Jæren 794 millioner som er over 50 millioner kroner lavere enn budsjettert, og 80 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019.

– Vil ha kompensasjon fra staten

Frode Myhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FNB, som deltok i onsdagens møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken, mener det er grunn til å vurdere om den skal kreve kompensasjon fra staten for inntektssvikten.

– Hadde Bymiljøpakken vært en bedrift, kunne den søkt kompensasjon fra staten for inntektsbortfallet i bomringen, sa Myrhol i møtet.

Frode Myrhol (FNB) mener det kan være aktuelt å be om kompensasjon fra staten for bortfall av inntekter i bomringen. Foto: Fredrik Refvem

– Hvorfor skal staten bidra når inntektene i bomringen går ned?

– Vi ser at årsaken til at inntektene faller er at mange har hjemmekontor og at det også er innført flere statlige restriksjoner for å begrense smittespredning. Dette gir mindre biltrafikk. Staten har besluttet at vi skal finansiere store deler av infrastrukturen på Nord-Jæren nettopp ved hjelp av biltrafikk. Samtidig kan vi ikke utvide perioden for innkreving av bompenger, sier Myrhol til Aftenbladet.

Han mener derfor det ikke er unaturlig at staten også kompenserer for inntektsbortfallet. Lavere trafikk er en konsekvens av statlige koronarestriksjoner. Og når trafikken går ned, gir det lavere inntekter i bomringen.

Myrhol understreker at det er litt tidlig å fremme forslag om at staten bør kompensere for lavere bompengeinntekter, men at dette kan bli aktuelt seinere.

Kan komme flere kutt

– Det er ekstremt viktig at vi følger inntektsutviklingen fremover nøye, sa fylkesordfører Marianne Chesak i styringsgruppe-møtet.

– Det er ekstremt viktig at vi følger inntektsutviklingen fremover nøye, sier fylkesordfører Marianne Chesak. Foto: Jan Inge Haga

Selv om hun ikke tror at inntektsutviklingen i november, som lå 15 prosent under budsjettet, er den nye normalen, er hun bekymret for konsekvensene hvis inntektssvikten fortsetter. Da er det ikke usannsynlig at styringsgruppen må kutte ytterligere i prosjektene som ligger i Bymiljøpakken, mener hun.

Ordfører Jarle Bø i Randaberg, sa i møtet at 2020 har vært et meget spesielt år.

– Men de 50 millionene som vi mangler vil vi antakelig aldri få igjen. Hvis dette er den nye normalen, betyr det en halv milliard mindre inntekter i 10-års perioden. Derfor er det viktig å ha kostnadskontroll på prosjektene, sa han.

Inntektsnedgangen i bomringen i november er den største siden mai. Trafikken per døgn viser nå en nedgang på 11 prosent.

Og det er ikke bare i bomringen på Nord-Jæren at inntektene faller. Ifølge den nye lederen for styringsgruppen for Bymiljøpakken, Per Morten Lund, har nedgangen vært mellom 5 og 15 prosent i de store byene sammenlignet med året før.

I gjennomsnitt la bilistene igjen 7,3 millioner kroner mindre bompenger per måned på Nord-Jæren enn de gjorde i 2019.

Trafikk- og inntektstall for desember, vil først være klare i slutten av januar.