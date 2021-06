Bodil sa opp jobben for å brygge eplesider

Den ene har sagt opp jobben i bank, den andre har lagt hammeren vekk som tømmermann, den tredje har trappet ned fiskemottak. For å satse på sprudlende sider.

100.000 liter sider per år er målet til Bodil Kvame, en av mange fruktbønder som har tro på den nye næringen. Foto: Fredrik Refvem

Tor Inge Jøssang

Den eneste frukt- og siderruta i landet finnes i Ulvik i Hardanger, der tre gårder ligger på rad og rekke. Men Hjelmeland i Ryfylke kan snart følge etter. Også i kommunene Sola, Randaberg, Bjerkreim, Lund og Suldal er det ting i gjære.

Bodil Kvame fikk ett års permisjon fra jobben da 17.000 epletrær og 3000 morelltrær begynte å bære frukter på Fevoll gard. Nå har hun tatt skrittet fullt ut for å satse på Omcider AS. Ny firmabil med logo står i tunet.

– Det var veldig nifst å si opp etter 21 år i bank. Men det er så mye arbeid at jeg kan ikke ha jobb utenom, forteller Kvame.

Hun og ektefellen Andreas, som er konsernsjef i Grieg Seafood, har revet gamle bygninger på gården og bygd nytt sideri. Med plass til eplepresse, anlegg for filtrering og tapping, ståltanker, kjølelager, gårdsutsalg og servering.

Fevoll gard har plantet 17.000 epletrær. Bodil Kvame og ektefellen har investert over 10 millioner kroner på fruktgården. Foto: Fredrik Refvem Gårdsutsalget er i det nye sideriet. Foto: Fredrik Refvem

– Vi kom på markedet i mars med de to første produktene, og det tredje ligger til godgjøring. Det har gått veldig bra, men vi har ikke lov å reklamere. Jeg har fått skjenkebevilling og i sommer åpner vi servering. Det blir også mulig å booke omvisning og sidersmaking, sier Kvame, som har investert over 10 millioner kroner totalt.

Den første satsen var på 8000 liter, den neste blir det doble. Det er langt opp til de største produsentene i Hardanger, som brygger 100.000 liter sider hvert år. Bodil Kvame har en drøm om å komme opp på samme nivå.

– Loven sier at man kan selge inntil 15.000 liter fra et gårdsutsalg. Målet er å komme oss inn på Vinmonopolet, restauranter og puber. Vi får se hvordan det går og øke på etter hvert. Vi har en stor presse og kan kjøre gjennom alt vi makter, men det skal ut også. Det tror jeg kommer. Sider blir mer og mer populært, sier hun.

Bodil Kvame byr på omvisning mellom frukttrærne og sidersmaking i sommer. Foto: Fredrik Refvem Etter innhøstingen presses epler til vanlig saft, tilsettes sukker og gjær. Etter en dag og to begynner det å boble. Så står satsen og gjærer til den har ønsket alkoholprosent og mengde restsukker. Deretter filtreres sideren, for å fjerne gjær og stoppe prosessen. Tre måneder seinere er epledrikken klar til servering, med eller uten bobler. Foto: Fredrik Refvem

Drikken kan spenne fra fruktige, søte til tørre syrlige og bitre. De kan være musserende, spontangjærede eller med tilsetninger.

For å utvide smaksrepertoaret har Kvame i år plantet en del bitre engelske eplesorter og haskap – opprinnelig en viltvoksende bærbusk som blant annet finnes i Sibir. Bærene ser ut som et avlangt blåbær og smaker som bringebær.

– Vi hadde en plen i innkjørselen og tenkte hvorfor ikke prøve haskap i en rosésider, sier Bodil Kvame.

Det bobler opp nye siderprodusenter i Rogaland, som gjerne vil ha en bit av Hardangers monopol. I fjor laget 21 produsenter ved Hardangerfjorden og Sørfjorden hele 390.000 liter.

Nybegynneren vant

Dan Olav Sæbø ble den første Ryfylke-bonden som presset epler, tilsatte sukker og gjær, og tappet sprudlende dråper i store mengder. Nybegynneren fikk en pangstart på karrieren da han som debutant gikk til topps i Cider World, verdens største konkurranse for siderprodusenter.

Den gamle låven på Sæbø er revet. Grunnarbeidet på et nytt sideri er i gang. Neste år skal det åpnes. Den tidligere tømmermannen har et travelt år foran seg. Han skal både bygge og brygge. Når alt står ferdig, har han investert 4 millioner kroner. Foto: Fredrik Refvem Dan Olav Sæbø gikk til topps i Cider World, verdens største konkurranse for siderprodusenter. Han er utsolgt for året Foto: Fredrik Refvem

Suksessen for Apal sideri fortsetter i år. Flaskene med varemerket Sølvsider er tatt inn på 114 utsalg i Vinmonopolet og har fått terningkast 6 i VG. Hele varelageret på 8000 liter ble utsolgt før påske.

– Jeg trodde jeg hadde laget nok, men var utsolgt på 2,5 måned. Salget fra gårdsutsalget har gått vanvittig bra – folk kommer fra Stavanger for å handle, bare for turen. Polet stakk av med resten. Neste år dobler jeg produksjonen. Minst 16.000 liter, kanskje mer, men det avhenger av eplehøsten. Målet er å komme opp i 50.000 liter etter hvert, sier Dan Olav Sæbø.

I skråningen over Hjelmelandsvågen står 7000 epletrær. Blomstringen er på hell og det er noen måneder til innhøstingen begynner.

Sæbø ligger i skråningen over Hjelmelandsvågen, der ferja krysser Jøsenfjorden. Foto: Fredrik Refvem 7000 trær gir råvarer til siderproduksjonen til Dan Olav Sæbø, som berømmer støtten han har fått fra Innovasjon Norge. Foto: Fredrik Refvem

Den tidligere tømmermannen har revet en gammel låve og begynt grunnarbeidet på et nytt sideri. Her blir det presseri, produksjonsanlegg, ståltanker, kjølelager, gårdsutsalg og servering. Det neste året skal han både bygge og brygge.

– Etter seieren og det gode salget bestemte jeg meg for å satse skikkelig. Produksjonslokalet har hittil vært en begrensning. Nå får jeg plass til å ta mot turister og teambuilding, sier Sæbø.

I fjor tenkte han å ta småjobber som tømmermann, men i stedet blir det fruktdyrking og siderproduksjon på fulltid.

Det var en levende vestlandsk siderindustri fram til 1922, da Vinmonopolet fikk ansvaret for alkoholsalget i landet. For noen år siden åpnet Stortinget opp for gårdssalg av alkohol. Alkoholloven ble endret slik at produsenter nå kan selge varer med over 4,7 volumprosent alkohol, som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ikke er tilsatt brennevin eller blandet med andre alkoholholdige drikkevarer.

– Vitenskap

– Jeg har forstått at dette er en vitenskap, sier Jostein Hjorteland, som har laget 3000 liter Bølgeskvulp – den første sideren til Buhagen på Skifttun, nord for Jøsenfjorden.

I fiskemottaket på kaien i Skiftun har Jostein Hjorteland begynt å brygge sider. Foto: Fredrik Refvem

62-åringen livnærer seg som bussfører, sauebonde og fruktbonde. Han har i mange år drevet fiskemottak på Skifttun. Det er sesong for makrell og anlegget produserer is, som leveres til fiskerne. Makrellen sendes i store containere til Fonn Egersund.

– Men virksomheten er kraftig trappet ned og det er ledig plass i fiskemottaket. Dette er grunnen til at vi kunne starte med sider, forteller Jostein Hjorteland.

Han og familien har laget eplemost i 15 år og forfedrene hans har vært fruktdyrkere i mange generasjoner. De hadde nettopp plantet nye trær og fornyet frukthagen. Fruktpresse og mye av utstyret som trengs til siderproduksjon var allerede på plass. Dermed var det bare å kjøpe tanker og tilsette sukker og gjær. Resultatet har blitt en tørr sider.

– Sideren ble filtrert hos Omcider, så den har vært fram og tilbake over Jøsenfjorden. Jeg har begynt å få «Bølgeskvulp» inn i noen restauranter og puber, men mesteparten blir solgt over disk i en gammel krambu på gården. Det er ikke lov å reklamere, så dette må tas stegvis. Vi lager litt mer til neste år, forteller Hjorteland.

Krambua i Skiftun ble stengt i 1958, samme året som Jostein Hjorteland ble født. Nå har han åpnet den igjen med egne og andre lokale varer, som røykelaks, eplemost og kjøtt. Foto: Fredrik Refvem

Fra null til åtte?

Aftenbladet har også snakket med en fruktbonde i Hjelmeland som starter siderproduksjon til høsten. Han vil ikke ha blest før han ser hvordan det går.

– På ett år er antallet produsenter doblet, og det er flere på gang enn disse fire. Fire til er i tenkeboksen, forteller Kari Sand, næringsutvikler hos Statsforvalteren i Rogaland, tidligere Fylkesmannen.

Utenom de åtte i Hjelmeland vet hun om totalt fem på Nord-Jæren, i Dalane og Suldal.

Alkoholfritt i Tananger

I Tananger har kirkehistorikeren Joar Haga planer om å kjøre sin egen vri.

– Jeg må kanskje være forsiktig med å selge skinnet før bjørnen er skutt, men jeg har søkt om støtte fra Innovasjon Norge. Planen er 1700 trær til siderproduksjon, med utstyr for avalkoholisering. Ideen er å utnytte trender blant unge i for eksempel New York, der fruktdrikker uten alkohol er på vei opp, forteller Haga.

Han overtok familiegården for 11 år siden.

– Jeg driver med kjøtt nå, men det skal man jo slutte med har jeg forstått. Dette er første ledd i et ønske om å komme vekk fra gressproduksjon. Jeg kan kjøpe gras billigere enn jeg produserer det selv. Jorda er for god til å brukes til det. Jeg tenker at jeg må over på frukt, og aller helst grønnsaker, men det krever sin mann.

Bak låven står et gammelt tre. Det er en surapal. I tillegg har Haga plantet et par Bramley i hagen. De gir sure og nesten uspiselig epler, som gir en god og bitter smak i eplemost og sider.

– Surapalen bærer voldsomt med frukt, så jeg kjøpte hobbyutstyr og gikk på kurs med hjernen bak Hardangerrevolusjonen. I Hardanger tjener bøndene 3–4 ganger mer på en flaske sider solgt fra gården, så det er nøkkelen til økte inntekter. Nå har jeg bestilt planter og har en gartner med meg, for dette har jeg ikke greie på og må ha hjelp til alt. Egentlig har jeg lyst til å bli vinbonde, men vi ligger for langt nord til drueproduksjon og jordsmonnet er ikke godt nok.