For å få plass til Metropolis, Ungdom og fritid og Helsestasjon for ungdom, er det langt fra nok med det gule Jugendhuset på Nytorget. Kommunen må både bygge et nytt tilbygg til venstre for huset, kjøpe huset til høyre i bildet og grave ut en ny storsal på 320 kvadrat under Nytorget. Jan Inge Haga