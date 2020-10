«Lykkeland» stenger veier på Storhaug neste uke

Mandag og tirsdag 19. og 20. oktober blir det flere trafikkendringer rundt Bergelandsgata, Storhaugveien og Nedstrandsgata på Storhaug i Stavanger. Se komplett liste under.

Innspillingen av sesong 2 av tv-serien «Lykkeland» har pågått i Stavanger siden slutten av september. Foto: Jarle Aasland

Stavanger kommune melder at innspillingen av sesong 2 av NRK-serien «Lykkeland» nå er inne i den siste innspillingsdelen i Stavanger i denne omgang. Produksjonen av tv-serien er omfattende, og et stort team kommer til å jobbe i sentrale Stavanger-områder i uke 43.

Siden seriens andre sesong tar for seg tidsepoken 1970- og 1980- tallet. Dette medfører en del arbeid og tiltak for å få området til å se tidsriktig ut. Derfor er det også satt opp parkering forbudt-skilter i de aktuelle gatene allerede nå i helgen, slik at gatene er frie for utidsriktige biler når riggingen og innspillingen starter.

Produksjonsselskapet bak serien har sendt nabovarsel til alle i nærområdet.

Her er listen over trafikkendringene

Bergelandsgata mandag 19. oktober 09.30 – 13.30:

Bergelandsgata mellom Nytorget og Stiftelsesgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Asylgata, Pedersbakken er stengt for gjennomgående trafikk.

Hetlandsgata mellom Kongsgata og Kongsteinsgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Kirkebakken mellom Bergelandsgata og Vaisenhusgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Breibakken mellom Vaisenhusgata og Bergelandsgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Vi regulerer trafikk ved Hospitalgata og Nytorget mellom opptak.

24 timers Parkeringsforbud i Hetlandsgata mellom Kongsgata og Kongsteinsgata f.o.m. 13:30 18.10.20

Storhaugveien mandag 19. oktober – 13.00–18.30:

Storhaugveien mellom Opheimsgata og Avaldsnesgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Storhaugveien mellom Sandsgata og Oppheimsgata reguleres for gjennomgående trafikk.

Øvre Jærgate mellom Storhaugveien og Nedstrandsgata er stengt for gjennomgående trafikk.

Sandgata mellom Nedstrandsgata og Jelsagata er stengt for gjennomgående trafikk.

Opheimsgata mellom Nedstrandsgata og Jelsagata reguleres gjennomgående trafikk.

12 timers Parkeringsforbud i Storhaugveien f.o.m. 09:00 19.10.20

Nedstrandsgata tirsdag 20. oktober – 12.30–14.30:

Nedstrandsgata er stengt mellom Avaldsnesgata og Lysefjordgata. Dette gjelder også gjennomkjøring fra sidegater.

Stavangeren tirsdag 20. oktober – 11.30–21.30:

Vaisenhusgata mellom Hetlandsgata og Erichstrups gate er stengt for gjennomgående trafikk

Kirkebakken er stengt for gjennomgående trafikk

Breibakken mellom Bergelandsgata og Kongsteinsgata er stengt for gjennomgående trafikk

Stiftelsesgata mellom Bergelandsgata og Kongsteinsgata er stengt

Det blir 24 timers parkeringsforbud i Vaisenhusgata mellom Hetlandsgata og Erichstrupsgate fra og med klokka 23.00 mandag 19. oktober.