Snøskred i Myrkdalen

Det har gått et stort snøskred i Myrkdalen. Ingen personer er meldt savnet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Like før klokken 14 lørdag gikk det et stort snøskred i Myrkdalen.

Det er full utrykning fra redningsmannskap og helikopter er underveis, opplyser vaktoperatør Helge Lund ved 110-sentralen.

– Raset er 150–200 meter bredt. Rasområdet er ikke klarert og vi vet ikke om det er folk i raset, sier han.

– Store snøklosser

Ingen er meldt savnet, men det er skispor i området.

En mann BT snakker med som var like ved da skredet gikk, forteller til BT at skredet var minst 200 meter bredt, og at det var store klosser av snø.

Skredet skal være minst 200 meter bredt. Foto: 2211-tipser

Voss brann og redning, brannvesenets klatregruppe og en skipatrulje deltar i søket.

Ved skisenteret får BT opplyst at de foreløpig vet lite om skredet og antall personer i bakken.

Skiheisene ble stengt etter raset. Foto: Adalheidur Audardottir Oldeide

Skredet gikk over Myrkdalen hotell, ved Storebotneggi i nærheten av heisen, opplyser Lund ved 110-sentralen.

Dette er utenfor de preparerte løypene, nord for hyttelandsbyen.

Hunder søker

Norske Redningshunder har syv redningshunder i søket.

– Hundeekvipasjen er i søk nå. Vi har ikke hørt at det har vært noen tilbakemeldinger fra dem. Heller ikke registrert noen savnede. Dette vil nok pågå en stund fremover, sier Helge Lund like over klokken 15.30.

Det er betydelig snøskredfare på Voss, melder Varsom.no.