Planlegger ny attraksjon like ved Dyreparken

Eide Fjordbruk vil vise fram oppdrettsnæringen for innbyggere og turister i Kristiansand. De lanserer planer om lukket oppdrett et sted i kommunen og et anlegg like ved Kristiansand Dyrepark.

Planene fra Eide Fjordbruk består av to deler. Den ene er et anlegg i området ved Abra Havn, lengst bak på dette bildet. Den andre delen er et lukket oppdrett et sted i skjærgården. Det er anlegget i sjøen det trolig blir mest debatt rundt. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: – Vi er stolte av denne næringen og vil vise fram både muligheten og utfordringene til flest mulig. Ingen ting er bedre enn å samarbeide med en aktør som Dyreparken, sier Vidar Hjartnes, samfunnskontakt i Eide Fjordbruk.

Planene om et visningsanlegg kommer i forbindelse med at Kristiansand nå jobber med arealdelen i en ny kommuneplan. Eide Fjordbruk er nemlig avhengige av arealer både på land og i sjøen for å kunne realisere sine planer.

– Når det gjelder areal i sjø, så pågår det en planprosess og den muligheten vil vi gripe. Så er det ikke slik at dette er bent fram. I ytre skjærgård i Kristiansand er store arealer båndlagt av forsvaret, mens det er mange interesser når man kommer lenger innover i skjærgården. Vi er ikke lokalkjente, men vi har brukt kartverktøy til å se hvilke områder som kanskje kan være aktuelle, sier Vidar Hjartnes.

Politisk sak

Søknaden fra Eide Fjordbruk reiser en mer prinsipiell diskusjon om man skal tillate oppdrett i Kristiansand.

– Nå må vi se på alle innspill som kommer og se om det er plass til dette hos oss. Vi skal gå grundig gjennom dette, men dette er jo noe vi skal være forsiktige med, sier Ole Magne Omdal (Sp), leder i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand.

Han kommenterer ikke de konkrete planene fra Eide Fjordbruk, men regner med at det nå kommer en debatt om hvor vidt man skal sette av områder i Kristiansand til oppdrett eller ikke.

Har blitt kontaktet

I dag er det ikke oppdrettsanlegg i Kristiansand, men dette kan altså endre seg. Politikerne i Kristiansand ble før jul informert om at kommunen hadde blitt kontaktet av oppdrettere som har sett på muligheten for en slik næring i Kristiansand.

Eide Fjordbruk har skrevet brev til kommunen og presentert konkrete planene for visningsanlegget.

Planene består av to deler:

De ønsker å etablere et lukket oppdrettsanlegg et sted i Kristiansand. De har spilt inn to muligheter: Enten utenfor Kvarodden i Kvåsefjorden eller utenfor Uvår i Søgne.

I tillegg har de altså inngått et samarbeid med Kristiansand Dyrepark om et mulig anlegg på land i tilknytning til dyreparken.

Begge deler blir altså del av et visningsanlegg. «Eit visningsanlegg knytt opp mot dyreparken må ein forvente vil kunne få svært høge besøkstal» står det i brevet.

Eide Fjordbruk fikk i 2019 en konsesjon til et lignende anlegg i Rosendal i Hordaland.

– Det er mange ting som er bra med næringen, men det er også mye som må bli bedre. Og skal vi bli bedre, må vi også vise frem de dårlige sidene, sa Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk til Bergens Tidende den gangen.

Konsesjonen

Det er fortsatt tidlig i planleggingen, og Fiskeridirektoratet har ennå ikke gitt noen konsesjon. Men samarbeidet mellom Eide Fjordbruk og Dyreparken er allerede etablert.

– Vi ser nok ikke for oss dette inne i selve Dyreparken, men tett inntil. Det er et 300 mål stort område ved Abra Havn, og deler av dette er tenkt brukt til dette anlegget, sier Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark.

Ifølge han er de kun på idéstadiet nå.

– Hvis det blir gitt konsesjon, vil man begynne med detaljreguleringen. Det vi ser for oss er et visningsanlegg som tar for seg alle sidene ved havbruk og der vi også skal stille de vanskelige spørsmålene om miljø og bærekraft.

– Blir det som et akvarium?

– Man trenger ikke vise fram levende fisk, men akvarium vil sannsynligvis være en del av attraksjonen. Det er også sannsynlig at vi viser frem andre arter enn bare laks, uten at jeg skal forskuttere noe nå, sier Aamot.

Ba om innspill

Arbeidet med ny kommuneplan begynte da Kristiansand, Søgne og Songdalen slo seg sammen. Den består av to deler: En samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er allerede vedtatt og her står det at man skal «tilrettelegge for kystbasert næringsutvikling».

Men det er ikke satt av arealer til oppdrett, og det er dette som vil bli avklart gjennom en egen arealdel. Det er arbeidet med denne arealdelen som nå pågår.

I innspillet til kommuneplanen ber Eide Fjordbruk om at kommunen sikrer tilgang til areal slik at man kan sikre akvakulturnæringen.

– Planprosessen som nå pågår er den eneste muligheten vi har til å få tilrettelagt areal for akvakultur i sjø i Kristiansand kommune for lang tid fremover. Det blir normalt ikke gitt dispensasjoner til akvakulturformål dersom disse ikke er del av en gjeldende kommuneplan, sier Hjartnes.