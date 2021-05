Regionale tiltak på Nord-Jæren videreføres til 6. mai

Arkivfoto: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap, smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen (t.v.) og smittevernoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik under en tidligere pressekonferanse. Kristian Jacobsen

De fire kommunene Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger bestemte tirsdag ettermiddag at dagens regionale tiltaksnivå skal vare til og med torsdag 6. mai for å få oversikt over hvor omfattende og alvorlig smitteutbruddet blant russen kan være.

