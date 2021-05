Ny teknisk direktør i Norled kommer fra oljebransjen

Erlend Hovland begynner som teknisk direktør i Norled 1. august.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge Norled var det stor interesse for stillingen og mange søkere fra olje- og gassbedrifter. Erlend Hovland kommer fra stillingen som rådgiver for marine konsepter og skipsdesign i Equinor. Han har hatt en rekke ekspert- og lederstillinger innenfor marin konseptutvikling, teknologi og prosjekter i Equinor gjennom 12 år og før det fra Subsea 7.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Norled som tydelig jobber for å bidra i det grønne skiftet. Det å utvikle prosjekter fra tidligfase og følge de til de er gjennomført er det jeg trives best med. Jeg ser virkelig frem til å samarbeide med mine nye kollegaer om å utvikle teknologi og konsepter for gode reiseopplevelser, sier Erlend Hovland i en pressemelding.

Erlend Hovland Foto: Norled

Norleds nye tekniske direktør er utdannet sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU og har en doktorgrad i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger med hovedfokus på design og evaluering av skipskonsepter.

Erlend Hovland vil tiltre stillingen innen 1. august. Han vil få ansvar for overordnet teknologistrategi som sørger for innovative, sikre og bærekraftige løsninger og investeringer. I tillegg vil han ha ansvar for sikkerhet og kvalitet, innkjøp, samt vedlikeholdsprogrammer. Hovland vil være hovedkontakt for Norleds mange samarbeidspartnere og leverandører innenfor teknologi og nybygg.

– Vi er veldig fornøyde med å med en så erfaren og faglig sterk teknisk direktør på laget. Erlend brenner for teknologi og konseptutvikling for marine fartøy og er opptatt av de store trendene innenfor skipsfart. Vi er overbevist om at han og den dyktige tekniske avdelingen hos Norled vil bidra til at Norled fortsetter å være i front på ny og miljøvennlig teknologi innen ferje- og hurtigbåtmarkedet,» sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.