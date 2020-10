Har brukt 11 millioner på opprydding. Finner fortsatt Ryfast-plast i fjordene

I årevis er det ryddet Ryfast-plast over hele Rogaland. Fylkesmannen får stadig henvendelser om at blir funnet nye strimler og mener derfor at Statens Vegvesen ikke kan si seg ferdig med oppryddingen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I 2014 samlet Morten Reinskau Olsen, Eirik Sund, og Kristian Bru hvit armeringsfiber ved Vardeneset fyr. Foto: Jon Ingemundsen

Tor Inge Jøssang Journalist

Ryfast-plast er funnet i sjøen, fra Frafjord i sør til Nedstrand i nord. Den gule plasten stammer fra skyteledninger som ble benyttet under sprengning , mens de hvite strimlene er armeringsfiber fra sprøytebetong i tak og vegger.

– Vi har brukt nesten 11 millioner kroner på opprydding, opplyser Øyvind Ellingsen, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har vedtatt en plastforskrift som skal hindre nye utslipp. Rogfast skal bruke cirka 100 millioner kroner på mer miljøvennlige skyteledninger.

De gule plaststrimlene er skyteledninger. Foto: Jon Ingemundsen

Vegvesenet har kartlagt hvilke områder som er forsøplet av Ryfast-utbyggingen og drevet oppsamling og ryddeaksjoner ved hjelp av blant andre Helgøy Skyssbåt, entreprenører og frivillige. Disse har regelmessig ryddet naturreservater og steder hvor det dukker opp plast. Under opprydningen er også annet søppel blitt fjernet.

Stormer skyller fram ny plast

Selv om mengden har minket kraftig, kommer det ny plast inn når det er stormflo og legger seg i et eget belte høyere oppe på land. Fylkesmannen, som fra nyttår heter Statsforvalteren, mener derfor at det tydelig at det fortsatt finnes plast fra prosjektet igjen i Ryfylkebassenget, men det er uklart i hvor stort omfang. Kommer det ny Ryfast-plast tilbake etter vinter sesongen?

– Fylkesmannen og Statens vegvesen er kommet til enighet om at det kreves en mer detaljert kartlegging av funn ved fremtidige opprydninger for å skape et bedre bilde over hva som gjenstår av plast fra Ryfast-prosjektet. Dette innebærer at i utvalgte områder vil alt Ryfast-plast og annet søppel blir nøye telt og målt. Disse områdene vil bli fulgt opp med samme metode over tid, for å kunne si noe om bevegelse av plasten som er i systemet over tid, heter det i en melding fra Fylkesmannen.

– Aldri vært så ryddig som nå

Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen opplyser at det er umulig å tallfeste mengden plast som er tatt opp til nå. Når Helgøy Skyssbåt er ute og plukker søppel, rensker de fiber som ligger i tarebeltene og får med tare. Mellom store steiner brukes det en spesiell støvsuger for å få opp plasten.

Kartet viser steder hvor det er funnet Ryfast-plast. Foto: Fylkesmannen i Rogaland

– Vi har ryddet søppel i hele Ryfylke, ikke bare Ryfast-plast. Det har aldri vært så ryddig på holmer og skjer som nå. Det er formidabelt. Vi finner stadig mindre. Det er nesten ingenting nytt når vi kommer tilbake. Etter den siste stormen, kom det litt nytt fram. Grunnen er at bølgene går inn mellom steinene og skyller opp det vi ikke har fått med oss før, sier Ellingsen.

Nå gjenstår det bare to-tre plasser, som Helgøy Skyssbåt skal rydde i november.

– Vi skal ha oppsyn og ta en ny rydderunde til våren, før gresset begynner å vokse. Da er det lettere å se. Men jeg har ett hjertesukk til slutt. Vi har hatt fokus på å rydde naturreservatene hvor det er ferdselsforbud for allmennheten. Her fant vi 10–20 år gammelt søppel. Et sted fant vi en sau som hadde viklet seg inn i et garn og hadde fått en pinefull død. De respektive kommunene bør ta større ansvar for å rydde naturreservatene, mener Ellingsen.