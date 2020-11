Denne 70-åringen nøyer seg ikke bare med å bygge nytt kontorbygg, hun vil også lage ny bydel på Jæren

Hun burde kanskje holdt en Hilti-boremaskin. For det er det multinasjonale selskapet bak de kjente røde verktøyene som gjør at Olaug Hoff nå bygger et flunkende nytt seks etasjers kontorbygg på Øksnevad, i en tid der det flommer over av ledige kontorplasser.

Ja, vi kunnet bygget billigere, medgir daglig leder i Øksnevad næringspark As, Olaug Hoff. Men hun ville gjerne ha fasader av tegl og kvalitet på det nye kontorbygget. Det kan bli et landemerke for en ny bydel rundt dagens jernbanestasjon, viser prosjektet som næringsparken har fått laget av et dansk arkitektfirma i et innspill til høringen om nytt dobbeltspor. Foto: Geir Sveen

– Kalkylen er 80 millioner. Jeg håper prisen blir lavere. Men vi sparer ikke på kvaliteten, forsikrer Olaug Hoff.

70-åringen er daglig leder og en av eierne i Øksnevad næringspark AS, det mangfoldige kontor- og verkstedsområdet som tidligere var hovedbasen for Block Watne i Norge, den gang husene skulle bygges mest mulig ferdig i fabrikkhaller.

Nå får parken et nytt landemerke, et kontorbygg på 3600 kvadratmeter. Det får verksted i underetasjen, fasader av teglstein og dyr eikefiner på veggene inne.

Flagger ikke ut, blir på Jæren

Alt fordi Hilti Group, som har rundt 30.000 ansatte og hovedbase i Liechtenstein, har tenkt å bli i Norge. For tre år siden kjøpte de den største leietakeren i næringsparken, Øglænd system, som da ble et datterselskap i Hilti.

Men det multinasjonale selskapet har beholdt navnet og har nå inngått en ny langsiktig leiekontrakt for virksomheten sin på Jæren. Selskapet har sikret seg 14.000 kvadratmeter. Inkludert er de tre toppetasjene i det nye kontorbygget og et verksted med ny testlab i underetasjen.

Dessuten blir anlegget hovedkontor for Hiltis offshore-satsing i verden på alt fra olje og gass, til skip, moduler og vindkraft.

– Vi synes det er veldig positiv at vår eier med dette viser at de satser sterkt på Øksnevad. Og Hilti som eies av en trust er kjent for langsiktighet, akkurat som Hilti-maskinene, påpeker Geir Seland, som nylig ble daglig leder av Øglænd industrier og leder av Hiltis offshore-divisjon.

Næringsparken behøver derfor ikke å bekymre seg for tomme lokaler.

– Vi har alltid hatt godt med leietakere, men det gjenstår å fylle to etasjer i det nye kontorbygget og noen lokaler som blir ledige når Øglænd system flytter inn i nytt, sier Olaug Hoff.

Sikret seg eventyrlig gevinst

Hun viser rundt i et anlegg som har skapt en gedigen suksess for fire lokale familier. I 1995 kjøpte Gunleif Austigard, Olaug og Roald Hoff, Lars Øglænd og Tor Øglænd eiendommen, først og fremst for å huse Øglænd system som da holdt til i Elvegata i Sandnes. Bedriften traff blink med sine kabelgater. I 2013 ble den solgt til det svenske private equity-selskapet Segulah for nær en milliard kroner.

De fire familiene og noen andre eiere satt igjen med en eventyrlig gevinst. De behøvde ikke gjort noen verdens ting. I stedet farter Olaug Hoff opp lange betongtrapper med gul vest og hjelm i nok en travel og full uke, der også kveldene må tas i bruk.

-Pensjonist? Jeg?

– Men du kunne vært pensjonist?

– Mange spør om det. Jeg forstår ikke helt spørsmålet, sier 70-åringen og ler høyt. For det er kjekt å bygge, det er kjekt å ta vare plassen, det er så mange gode medarbeidere og det går jo så godt.

Derfor nøyer hun seg ikke bare med bygging og daglig drift. Næringsparken har engasjert det kjente danske arkitektfirmaet Juul Frost til å lage et forprosjekt som viser hvordan dagens område rundt jernbanestasjonen og deres egen eiendom kan bli en ny, urban bydel langs Jærbanen – gjennom det nye dobbeltsporet.

Øksnevad kan med dobbeltsporet og ny stasjon bli en ny bydel langs Jærbanen viser forprosjektet som er spilt inn til Bane Nor. Dagens stasjon ligger mellom Plogfabrikken, helt foran på bildet, og Øksnevad næringspark, de grønne bygningene midt på bildet som tidligere var hovedbasen til Block Watne. Foto: Øksnevad næringspark

Vil bygge ny bydel

– Vi ser at stasjonen og Øksnevad kan bli et knutepunkt med handel, boliger og sentrumsfunksjoner, forklarer Roar Øglænd.

Han er en av eierne av parken og har tidligere deltatt blant annet i omformingen av Gamle Bryne mek, bryggerianlegget etter Tou og nettopp Hinna park, som også vurderes som en mal for Øksnevad.

Løsningen på mange utfordringer er å legge en ny ringvei for biler og gående rundt hele stasjonen og næringsområdet.

En sirkel viser også hvordan stasjonen kan bli nytt sentrum for ti minutters byen, og hvor mange rundt som kan nå alle nødvendige funksjoner med en kort gåtur. Samme sirkel for sykkel viser at Øksnevad kan bli nytt sentrum for hele Kvernaland. Forslaget er sendt inn til Bane Nor i høringen for det nye dobbeltsporet. Det er også presentert for Klepp og Time.

– Men det har vært viktig for oss å sikre at det fortsatt kan være industri her, at vi beholder den jærske ånda med kontor/lager/ verksted i samme miljø. Det er det som gjør at mange vil være her, understreker Olaug Hoff.

