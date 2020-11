Utbygging av sykehjem skal gi plass til folk fra broløse øyer

Tidligere Finnøy-ordfører Henrik Halleland mener det er helt feil at folk fra øyer uten bro skal tidligere på sykehjem. Foto: Kristian Jacobsen

Mens Stavanger kommune legger til rette for at eldre skal bo lengst mulig hjemme, bygges nytt sykehjem på Finnøy for å kunne gi innbyggere fra øyer uten fastlandsforbindelse sykehjemsplass tidligere.