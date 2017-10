I en pressemelding skriver politiet:

«Politiet fikk i dag tidlig melding om en overfallsvoldtekt i Stavanger sentrum. En kvinne skal ha blitt utsatt for voldtekten i tidsrommet klokken 01.30-04.30 natt til i dag, søndag. Fornærmede skal ha vært i kontakt med flere forbipasserende både før og etter hendelsen.

Ingen er pågrepet i saken. Politiet er interessert i å komme i kontakt med de som snakket med kvinnen, eller andre som kan ha opplysninger om det som har skjedd.

Tips i saken kan meldes til politiet på telefon 02800.»

Politijurist Marita Hagen ønsker ikke å stedfeste nærmere hvor voldtekten skal ha skjedd.

– Vi har skrevet det på den måten for ikke å lukke noen dører i etterforskningen. Vi tror at de personene kvinnen var i kontakt med før og etter voldtekten vil forstå, ut fra de opplysningene vi gir, at det er dem vi ønsker kontakt med, sier Hagen.

Hun vil heller ikke gå nærmere inn på kvinnens bevegelser før overfallet.

– Hadde hun vært ute på byen?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om foreløpig, sier Hagen, som heller ikke vil opplyse noe om offerets alder.

– Var det en eller flere gjerningsmenn?

– Det vil jeg heller ikke si noe om, sier Hagen.

– Fester dere lit til kvinnens forklaring?

– Ja. Vi etterforsker dette som en overfallsvoldtekt.