Sjekk din barnehage: Hvilken barnehage har mest fornøyde foreldre?

– Det er viktigst å score høyt på trivsel, relasjoner og kompetente voksne, mener daglig leder Jorunn Bøe i Byfjordparken barnehage. Her med to år gamle Julie og Kaia.

Godt over 90 prosent av foreldrene i Stavanger og Sandnes fornøyde med barnehagen sin. Det gjelder også for resten av landet. Tilfredsheten kommer frem i årets foreldreundersøkelse. Se resultatene fra 19 rogalandskommuner under.

