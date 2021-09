Snart skal sjøørret og laks være tilbake i Storåna

Knut Ståle Eriksen, til venstre, og Trond Askildsen har lagt ned hundrevis av dugnadstimer i Storåna for å legge til rette for nytt liv i den ganske så lite livfulle elva.

Her legger to ildsjeler ned noen få av mange hundre dugnadstimer for å få ørret og laks tilbake i Storåna – elva som slynger seg gjennom hele Sandvedparken. Og dette er bare starten på et langt større arbeid.

