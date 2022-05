Christian Idsøe måtte vente på hjelp i to timer da alarmsystemet ikke fungerte

Christian Idsøe har god støtte i kona Marit Idsøe. Her er de sammen på Stavanger universitetssjukehus hvor Idsøe nylig var innlagt.

I to døgn hadde alarmsystemet på Haugåstunet sykehjem tekniske problemer før det ble fikset. Kreftsyke Christian Idsøe (74) måtte vente i to timer før han fikk hjelp. Da var det for seint.

