Nei, jeg er ikke redd for at det nå kan bli for mye spillopper i skogen, sier styreformann for selskapet som eier de store turskogene på Jæren, Christin Aasland, til høyre, her på tur med Frode Hagerup. Sistnevnte er kjent for å tenke utenfor boksen, og er nå ansatt for å tenke nytt her i Njåskogen.