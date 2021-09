Drapssiktede skal avhøres tirsdag klokken 10

Tre dager før fengslingsperioden går ut, vil den drapssiktede 50-åringen bli avhørt på politihuset i Stavanger.

50-åringen fra Karmøy er siktet for drapet på Birgitte Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Den 50 år gamle mannen fra Karmøy er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000.

Han ble første gang avhørt som siktet av politiet 1. september, den dagen han ble pågrepet, og så for andre gang dagen etter. Siden han ble varetektsfengslet 3. september, har ikke politiet bedt om nye avhør.

Advokat Stian Kristensen, forsvarer for mannen som er siktet i Birgitte-saken.

– Dette er normal fremgangsmåte, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen til Aftenbladet.

– Etter de innledende avhørene går politiet gjennom opplysningene som kommer fram der, og så blir det avtalt nytt avhør noen uker etter.

Nå er det avtalt nytt av avhør av Karmøy-mannen klokken 10 tirsdag i neste uke. Avhøret vil bli gjennomført på politihuset på Lagårdsveien i Stavanger.

– Han stiller seg positiv til å forklare seg, og vil svare på de spørsmål som politiet måtte ha, sier forsvareren.

50-åringen nekter for at han er drapsmannen i både Tina-saken og Birgitte-saken.

– Han sier at politiet har tatt feil mann, sier advokat Kristensen.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma ved Sør-Vest politidistrikt bekrefter at avhøret blir tirsdag.

– Jeg kan naturligvis ikke gå inn på hvilke tema som bil bli berørt i avhøret, men det bli ikke ett bestemt tema.

Fredag i neste uke går fengslingsperioden ut. Dersom politiet mener det er grunn til å holde siktede varetektsfengslet utover dette, må en begjæring bli sendt til retten et par dager før.

– Påtaleansvarlig jurist vurderer kontinuerlig om det er behov for å holde siktede i varetekt. Hvis politiet skal be om forlenget fengsling, vil det bli klart i midten av neste uke, sier Soma.

Siden siktelsen mot mannen ble kjent fredag for tre uker siden, har politiet mottatt mellom 80 og 90 tips fra publikum.

– Vi har i denne perioden avhørt rundt 20 vitner i de to sakene, og det er planlagt flere avhør også i neste uke. Cirka 20 personer jobber med saken. I tillegg til lokale ressurser i distriktet har vi også taktisk bistand fra Kripos, sier Soma.

I Tina-saken har 50-åringen bare status som mistenkt, som betyr at politiet ikke har nok bevis mot ham som tilsier at det er en sannsynlighetsovervekt for at han er drapsmannen.

I Birgitte-saken er han siktet. Politiet mener at det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha drept Birgitte Tengs for 26 år siden, altså at det er større grunn til å tro at han er drapsmannen enn at han ikke er det. Denne vurderingen har både Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett sluttet seg til i forbindelse med varetektsfengslingen.

Da tingretten avgjorde fengslingsspørsmålet 3. september, ble det samtidig nedlagt forbud mot å gjengi kjennelsen offentlig.

Fakta Birgitte-saken og Tina-saken

2000 :Tina Jørgensen (20) forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger. Hun ble funnet drept én måned senere i en dreneringskum ved Bore kirke i Klepp kommune.

Drapene er blant de største uoppklarte drapssakene i norsk historie. Først nå ser politiet en sammenheng mellom de to sakene.

En karmøymann tidlig i 50-årene er nå siktet for drapet på Birgitte Tengs, 26 år etter drapet. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt til 14 års fengsel for drapet på sin kusine. Han ble året etter frikjent, men likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene.

Politiet har fått inn over 2100 tips i sakene. Etter politiet siktet mannen som er bosatt på Haugalandet, har de fått flere nye tips knyttet til andre saker i Rogaland. Les mer