Klokken 12 legges billettene til Fiks Ferigge Ferie ut

Klokken 12 mandag 14. mars starter billettsalget for Fiks Ferigge Ferie, Stavanger kommunes populære ferietilbud for skolebarn.

Fiks Ferigge ferie har holdt det gående i svært mange år. Bildet er tatt i 2008 og viser en gruppe fra Bjergsted som legger ut fra Lundsvågen Naturskole med kurs for Langøy.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I fjor ble tilbudet utsolgt i løpet av kort tid.

Også i år er pågangen svært stor. Dette førte til at kommunens datasystem knelte etter kort tid.

– Men vi er oppe igjen nå, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berekvam i Stavanger kommune.

Han sier at det ikke er annen råd enn å forsøke igjen for de som har fått et brått avbrudd på forespørselen.

– Det stemmer at Fiks Ferigge Ferie pleier å bli raskt utsolgt, men det er enkelte uker som er mer attraktive enn andre. Dessuten er det grunn til å minne om at en del plasser som vanlig vil bli holdt av for spe3sielle grupper søkere, sier Berekvam.

I år består tilbudene blant annet av ferieklubb for barn i alderen 6–13, ungdomstilbudet Sommerbonanza for aldersgruppen 13–17 og flere Kulturcamper i samarbeid med kulturskolen. Her blir det egne grupper med tema som billedkunst, teater og dans.

Ferieklubben for barn er en uke med ferieaktiviteter (mandag-fredag). Ferieklubben har lokale stasjoner i bydelshusene. Tilbudet er for barn i alderen 6-13. år. Barn som er 6 år må ha fullført 1. klasse.

Barna møter opp på bydelshuset og drar sammen av gårde til forskjellige ferieopplevelser rundt omkring i distriktet vårt. For å komme dit reiser vi med egen buss, går til fots eller drar med rutebåt.

Les også Fiks Ferigge ferie og Kongesommer: Utsolgt, men det er fortsatt håp

Pisen dekker kjøring til og fra aktivitetene, alle inngangsbilletter og mat. Programmet er alltid variert og spennende. Dagene starter kl. 08:00 og slutter 16:00.

Jone K, Sunde, leder for Fiks Ferigge Ferie, bekrefter at det har vært et voldsomt trykk etter at 1400 plasser ble lagt ut for salg klokken 12.

– Hvor mange har du igjen nå, etter en halvtime?

– Det er nok ikke mange. Kanskje et par hundre, men da ikke i de mest populære ukene, sier han.

Han har likevel litt trøst til de som ringte uten å få napp mandag. Også i år blir det nemlig Barnas Sommer i Stavanger, et tilbud som ble innført under pandemien i 2020 og 2021.

Her kan ulike aktører, innen for eksempel frivillige organisasjoner, søke om midler til å arrangere ferieaktiviteter for barn og unge. Dette er tilbud som vil bli annonsert på et senere tidspunkt.